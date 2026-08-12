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Hoteles en venta en Grad Trogir, Croacia

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bienes raíces comerciales
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11 propiedades total found
Hotel 299 m² en Grad Trogir, Croacia
Hotel 299 m²
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 299 m²
Apart-house con 5 apartamentos a solo 30 metros de la playa de Slatina en la península de Ci…
$749,954
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Hotel 505 m² en Grad Trogir, Croacia
Hotel 505 m²
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 10
Área 505 m²
Única casa de apartamentos con 10 apartamentos en alquiler situado a solo 50 metros de la pl…
Precio en demanda
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Hotel 370 m² en Grad Trogir, Croacia
Hotel 370 m²
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 7
Área 370 m²
Ubicado a solo 110 metros de las aguas cristalinas del Adriático, en la encantadora isla de …
$1,49M
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TekceTekce
Hotel 1 250 m² en Grad Trogir, Croacia
Hotel 1 250 m²
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 18
Nº de cuartos de baño 18
Área 1 250 m²
Maravilloso Hotel 3*** en la zona de Trogir a 80 metros del mar y playa con su propia playa …
$3,43M
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Hotel 330 m² en Grad Trogir, Croacia
Hotel 330 m²
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 6
Área 330 m²
Maravillosa casa en el soleado lado sur de la península de Čiovo en la tranquila bahía de Ma…
$1,15M
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Hotel 440 m² en Grad Trogir, Croacia
Hotel 440 m²
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 7
Área 440 m²
Hermosa casa de lujo con piscina, primera línea al mar y el puerto deportivo en el pequeño p…
$2,29M
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Hotel 400 m² en Grad Trogir, Croacia
Hotel 400 m²
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
¡El precio cayó! Precio anterior era 650 000 eur!¡Venta caliente!Casa de huéspedes con un po…
$680,472
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Hotel 460 m² en Grad Trogir, Croacia
Hotel 460 m²
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 460 m²
El precio bajó de 750 000 eur a 700 000 eur!Apart-hotel para 6 apartamentos con piscina en l…
$1,21M
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Hotel 212 m² en Grad Trogir, Croacia
Hotel 212 m²
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 212 m²
Esta excepcional casa de apartamentos frente a la playa en venta en la hermosa isla de Drven…
$1,92M
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Hotel en Grad Trogir, Croacia
Hotel
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 45
Nº de cuartos de baño 45
Special offer!A brand-new luxury hotel in the Trogir area on the FIRST LINE of the sea!Has i…
Precio en demanda
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Hotel 900 m² en Grad Trogir, Croacia
Hotel 900 m²
Grad Trogir, Croacia
Habitaciones 8
Área 900 m²
www.biliskov.com ID: 13918 Trogir Venta en el paseo marítimo, en el centro histórico de la c…
$4,15M
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