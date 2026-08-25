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Hoteles en venta en Grad Labin, Croacia

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12 propiedades total found
Hotel 270 m² en Rabac, Croacia
Hotel 270 m²
Rabac, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 270 m²
Situado en Rabac, esta casa tiene 17 habitaciones. Los apartamentos son acogedores y tienen …
$1,37M
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Hotel 350 m² en Rabac, Croacia
Hotel 350 m²
Rabac, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 350 m²
Apart-house de 6 unidades residenciales con vistas al mar de la mandíbula en la zona de Raba…
$736 954
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Hotel 438 m² en Rabac, Croacia
Hotel 438 m²
Rabac, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 438 m²
Fantástica propiedad turística en la zona de Rabac con increíbles vistas al mar abierto! Rar…
$1,13M
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Hotel 440 m² en Rabac, Croacia
Hotel 440 m²
Rabac, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 5
Área 440 m²
A solo diez minutos en coche de Rabac y a pocos minutos a pie del centro de Labin, hay estas…
$1,09M
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Hotel 1 025 m² en Rabac, Croacia
Hotel 1 025 m²
Rabac, Croacia
Área 1 025 m²
Motel con 70 camas en Pican, Labin Area!Pićan es un pequeño y centenario pueblo de Istria ri…
Precio en demanda
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Hotel 600 m² en Rabac, Croacia
Hotel 600 m²
Rabac, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 11
Área 600 m²
Hotel boutique de lujo en el casco antiguo de Labin a solo 3 km de hermosas playas de Rabac.…
Precio en demanda
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TekceTekce
Hotel 270 m² en Rabac, Croacia
Hotel 270 m²
Rabac, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Amplia villa con piscina y tres apartamentos a solo 3 km del mar en la zona de Labin!El área…
$619 014
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Hotel 3 000 m² en Rabac, Croacia
Hotel 3 000 m²
Rabac, Croacia
Dormitorios 50
Área 3 000 m²
The country housing complex with fortification elements that was built on land Labin noble f…
$3,20M
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Hotel 550 m² en Rabac, Croacia
Hotel 550 m²
Rabac, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 12
Área 550 m²
Una amplia finca idílica en las afueras de Rabac, a 4 km del mar, convertido en hotel rústic…
Precio en demanda
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Hotel 260 m² en Rabac, Croacia
Hotel 260 m²
Rabac, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 6
Área 260 m²
Apartamento House A solo 70 metros del mar – Primera oportunidad de inversiónSituado en la c…
$868 349
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Hotel 3 000 m² en Rabac, Croacia
Hotel 3 000 m²
Rabac, Croacia
Dormitorios 50
Área 3 000 m²
La finca histórica de la zona de Labin cubre 18,772 m2 y está cerrada por muros de piedra. D…
$3,56M
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Hotel 450 m² en Rabac, Croacia
Hotel 450 m²
Rabac, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 450 m²
Amplio apart-hotel de 8 unidades residenciales con piscina en Rabac dentro de vegetación, a …
$834 072
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