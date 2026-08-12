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Edificios industriales en venta en Croacia

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Producción 180 m² en Racisce, Croacia
Producción 180 m²
Racisce, Croacia
Habitaciones 1
Área 180 m²
Korčula, Račišće, estamos vendiendo un edificio de negocios de 180m2, en la naturaleza de un…
$173,021
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Producción 2 000 m² en Pola, Croacia
Producción 2 000 m²
Pola, Croacia
Área 2 000 m²
PULA1000m2 Sala comercial con 2 grúas en zona comercial para producciónISTRIA – CROATIALa ci…
$1,39M
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Producción 8 200 m² en Grad Samobor, Croacia
Producción 8 200 m²
Grad Samobor, Croacia
Habitaciones 20
Área 8 200 m²
Samobor Área de producción y almacenamiento con un área total de 8,200 m2 construidos en edi…
$6,57M
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TekceTekce
Producción 135 500 m² en Opcina Jalzabet, Croacia
Producción 135 500 m²
Opcina Jalzabet, Croacia
Área 135 500 m²
VARAZDIN14ha Área comercial para mercados industriales, productivos y especializados CROATIA…
$12,40M
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