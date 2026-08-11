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Hoteles en venta en Dubrovnik, Croacia

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Hotel 400 m² en Zaton, Croacia
Hotel 400 m²
Zaton, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 400 m²
Unique Stone Palazzo-Castello en venta 200 metros del mar cerca de Dubrovnik – Villa históri…
$2,18M
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Hotel 825 m² en Dubrovnik, Croacia
Hotel 825 m²
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 825 m²
Magnífico mini-hotel en la primera línea del mar, con piscina, cerca de la superpopular Dubr…
$2,54M
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Hotel 500 m² en Dubrovnik, Croacia
Hotel 500 m²
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 11
Área 500 m²
Precio viejo era 5 000 000 eur, nuevo precio es 4 300 000 eur!Hermoso hotel boutique situado…
$4,92M
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TekceTekce
Hotel 675 m² en Dubrovnik, Croacia
Hotel 675 m²
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 13
Área 675 m²
Hotel boutique único en Dubrovnik riviera a solo 300 metros de la playa en venta!¡La categor…
$1,94M
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Hotel en Dubrovnik, Croacia
Hotel
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 37
Nº de cuartos de baño 37
Hotel de nueva construcción en el centro de Dubrovnik - terminado ahora!Fantástica posición …
$18,46M
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Hotel 458 m² en Dubrovnik, Croacia
Hotel 458 m²
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 10
Área 458 m²
En una de las zonas más prestigiosas de Dubrovnik, en la tranquila y exclusiva península de …
$2,17M
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Hotel 450 m² en Dubrovnik, Croacia
Hotel 450 m²
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 450 m²
Una oferta increíble en Old Dubrovnik - apart-hotel en el antiguo PALAZZO en venta!Ofrecemos…
$5,19M
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Hotel 1 050 m² en Dubrovnik, Croacia
Hotel 1 050 m²
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 050 m²
A solo 300 metros de una playa pintoresca, este hotel boutique está situado en una ubicación…
$3,37M
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Hotel 5 000 m² en Dubrovnik, Croacia
Hotel 5 000 m²
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 25
Área 5 000 m²
Un excepcional frente al mar Boutique Hotel & Resort Development Opportunity on the Adriatic…
Precio en demanda
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Hotel 250 m² en Dubrovnik, Croacia
Hotel 250 m²
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 250 m²
Casa de huéspedes con piscina y vistas al mar en Dubrovnik, a 300 metros del mar solamente.U…
$1,10M
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Hotel 1 060 m² en Dubrovnik, Croacia
Hotel 1 060 m²
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 060 m²
Hermoso hotel de nueva construcción en la zona de Dubrovnik con fantásticas vistas al mar!El…
$2,88M
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