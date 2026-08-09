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Hoteles en venta en Split, Croacia

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12 propiedades total found
Hotel 494 m² en Grad Split, Croacia
Hotel 494 m²
Grad Split, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 11
Área 494 m²
Un hotel impresionante situado en una de las zonas más buscadas de Split, a solo 5 minutos a…
$2,97M
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Hotel 690 m² en Grad Split, Croacia
Hotel 690 m²
Grad Split, Croacia
Área 690 m²
Una oportunidad de inversión excepcional espera en el corazón de Split, una propiedad turíst…
$5,15M
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Hotel 160 m² en Grad Split, Croacia
Hotel 160 m²
Grad Split, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 160 m²
El precio bajó de 1 990 000 eur a 1 700 000 eur!Esta impresionante propiedad boutique se enc…
Precio en demanda
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TekceTekce
Hotel en Grad Split, Croacia
Hotel
Grad Split, Croacia
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 13
Top oferta!!! Hotel en venta en el centro de Split a solo 200 metros del palacio de Diocleti…
$2,82M
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Hotel 170 m² en Grad Split, Croacia
Hotel 170 m²
Grad Split, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 170 m²
Luxury Boutique Hotel en venta en Split Old Town – Exclusiva UNESCO Propiedad cerca del Pala…
Precio en demanda
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Hotel en Grad Split, Croacia
Hotel
Grad Split, Croacia
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 14
Excelente hotel de categoría 4 estrellas en el centro de Split!Ubicación ventajosa! El hotel…
$4,62M
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Hotel en Grad Split, Croacia
Hotel
Grad Split, Croacia
Dormitorios 56
Nº de cuartos de baño 56
Hotel frente a la playa de 4**** estrellas en venta en lujoso suburbio de Split con 75% de o…
$23,08M
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Hotel 125 m² en Grad Split, Croacia
Hotel 125 m²
Grad Split, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 125 m²
Una amplia propiedad turística de 125 m2 está en venta en uno de los barrios más exclusivos …
$903,484
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Hotel 80 m² en Grad Split, Croacia
Hotel 80 m²
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 80 m²
Turnkey Tourism Investment: Fully Renovated Stone House with Four Rental Units in Split Old …
$731,936
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Hotel 244 m² en Grad Split, Croacia
Hotel 244 m²
Grad Split, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 244 m²
Hotel de nueve habitaciones de lujo en Split, primera línea al mar!Un hotel de lujo completa…
$2,74M
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Hotel 735 m² en Grad Split, Croacia
Hotel 735 m²
Grad Split, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 11
Área 735 m²
Descubre un impresionante apart-hotel de 5 estrellas en una ubicación privilegiada, a solo 1…
Precio en demanda
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Hotel 137 m² en Grad Split, Croacia
Hotel 137 m²
Grad Split, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
El precio bajó de 800 000 eur a 700 000 eur! Propiedad rara para el mercado inmobiliario cro…
$1,38M
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