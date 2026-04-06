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Hoteles en venta en Grad Mali Losinj, Croacia

Mali Losinj
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5 propiedades total found
Hotel 266 m² en Mali Losinj, Croacia
Hotel 266 m²
Mali Losinj, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 3
Área 266 m²
Casa con tres apartamentos en una zona tranquila de la isla Mali Losinj, a 500 metros del ma…
$943,986
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Hotel 330 m² en Mali Losinj, Croacia
Hotel 330 m²
Mali Losinj, Croacia
Área 330 m²
Edificio excepcional en la primera línea al mar en Mali Losinj famosa ciudad turística!La su…
$2,09M
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Hotel 300 m² en Mali Losinj, Croacia
Hotel 300 m²
Mali Losinj, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Excepcional casa de apartamentos en una excelente ubicación primera fila al mar en Mali Losi…
$1,33M
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Hotel 825 m² en Mali Losinj, Croacia
Hotel 825 m²
Mali Losinj, Croacia
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 18
Área 825 m²
Increíble propiedad turística en venta en Mali La isla Losinj a solo 200 metros del mar y 50…
$2,76M
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Hotel 700 m² en Mali Losinj, Croacia
Hotel 700 m²
Mali Losinj, Croacia
Área 700 m²
Gran oferta de mini-hotel frente al mar en la isla Mali Losinj - a sólo 20 metros de la play…
$3,83M
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