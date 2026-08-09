Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Makarska
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Makarska, Croacia

;
bienes raíces comerciales
12
Hotel Borrar
Eliminar
12 propiedades total found
Hotel 420 m² en Makarska, Croacia
Hotel 420 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 420 m²
Hermosa casa de huéspedes en el centro de la ciudad. La villa tiene una superficie total de …
$1,46M
Dejar una solicitud
Hotel 140 m² en Makarska, Croacia
Hotel 140 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Propiedad en la primera fila al mar en el pueblo de Zivogosce, Makarska riviera!Esta casa de…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Hotel 336 m² en Makarska, Croacia
Hotel 336 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 336 m²
Situado en el corazón absoluto de Makarska, en una ubicación excepcionalmente solicitada y r…
$1,49M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Hotel 292 m² en Makarska, Croacia
Hotel 292 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 292 m²
Recientemente construido edificio moderno con 5 apartamentos en total se encuentra en una de…
$923,020
Dejar una solicitud
Hotel 6 800 m² en Makarska, Croacia
Hotel 6 800 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 90
Nº de cuartos de baño 90
Área 6 800 m²
Este principal desarrollo de la hospitalidad costera en el Adriático bosnio representa una o…
$20,59M
Dejar una solicitud
Hotel 507 m² en Makarska, Croacia
Hotel 507 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 507 m²
Una excepcional instalación turística situada junto al mar en Zaostrog en la Riviera Makarsk…
$1,83M
Dejar una solicitud
Hotel 800 m² en Makarska, Croacia
Hotel 800 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 10
Área 800 m²
Maravilloso hotel frente al mar en Makarska riviera dentro de los pinos junto a la playa!¡Ha…
$3,23M
Dejar una solicitud
Hotel 835 m² en Makarska, Croacia
Hotel 835 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 17
Nº de cuartos de baño 16
Área 835 m²
Gran casa de apartamentos con 16 apartamentos en una posición atractiva, en la primera fila …
$2,31M
Dejar una solicitud
Hotel 411 m² en Makarska, Croacia
Hotel 411 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 6
Área 411 m²
Apart-house con vistas al mar y piscina en Makarska superpopular!Se encuentra a 500 metros d…
$1,32M
Dejar una solicitud
Hotel 286 m² en Makarska, Croacia
Hotel 286 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 286 m²
Apartamento de 4 apartamentos en una excelente ubicación a sólo 40 metros del mar en Igrane …
$857,738
Dejar una solicitud
Hotel en Makarska, Croacia
Hotel
Makarska, Croacia
Dormitorios 17
Nº de cuartos de baño 10
¡Una oportunidad única! Formato muy popular!Nuevo camping - un bungalow-settlement de 10 bun…
$2,06M
Dejar una solicitud
Hotel 533 m² en Makarska, Croacia
Hotel 533 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Área 533 m²
La primera línea - siempre es un ganador!Especialmente la primera línea de la playa Živogošć…
$2,08M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir