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Hoteles en venta en Grad Supetar, Croacia

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Hotel 469 m² en Grad Supetar, Croacia
Hotel 469 m²
Grad Supetar, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 469 m²
Gran propiedad turística en la isla Brac, en Supetar popular conectado con el continente por…
$771,964
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Hotel 450 m² en Grad Supetar, Croacia
Hotel 450 m²
Grad Supetar, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 450 m²
¡El precio cayó! Precio antiguo era 1 650 000 eur, nuevo precio es 1 500 000 eur!Situado en …
$1,74M
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Hotel 734 m² en Grad Supetar, Croacia
Hotel 734 m²
Grad Supetar, Croacia
Habitaciones 14
Nº de cuartos de baño 15
Área 734 m²
La isla de Brač, Supetar, hotel con una superficie total de 624m2, apartamento 110m2 y patio…
$1,85M
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