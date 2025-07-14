🏝️ AMRA ist das erste Premium Wellness Resort in der unberührten VAE Lagune!

📍 Umm al-Qaiwain ist ein umweltfreundliches Naturschutzgebiet am Meer, nur 20 Minuten vom Wynn Casino auf Marjan Island entfernt.

🔹 Projektkonzept:

✅Das erste integrierte Luxus-Wellness-Resort der VAE

✅Ökologie: Wiederherstellung von Korallen mit ArchiREEF, geschützte Lagune mit Mangram

✅100% Meerblick von allen 816 Wohnungen in drei Türmen

✅Intelligente Technologien: persönlicher Roboter Citi Buddy, Kontrolle durch die Anwendung

💰 Die Kosten der Wohnungen (von):

Studios: von 690.000 AED (~$188.000)

1 Schlafzimmer: ab 1,1 Millionen AED (~$300.000)

2 Schlafzimmer: von 1,6 Millionen AED (~$435.000)

3 Schlafzimmer: von 1,85 Millionen AED (~$505.000)

4 Schlafzimmer: von 4,1 Millionen AED (~$1,115.000)

🏡 Ausrüstung und Ausrüstung:

✔ Komplette Ausstattung und Smeg-Geräte

✔ Villeroy & Boch Geschirr

✔ Smart home – Verwaltung von Licht, Klima, Vermietung durch die App

🌿 Wellness-Infrastruktur (470.000 qm):

✅SPA und Therapie: Kryo-/Hydrotherapie, hyperbarische Kapseln

✅Sport: Outdoor-Fitness, Pickleball, Minigolf, Futsal

✅Unterhaltung: Kinos, VR-Zonen, Bowling, Konferenzräume

✅Kinder- und Familienbereiche, hängende Gärten, Dachdeck Strandclubs

✅Yachthafen, Hubschrauber, Bio-Supermarkt

📍 Lage und Transport:

🗺️Sieh dir die Karte an.

🚗Neue AED750-Millionen-Strecken Dubai-Route um 45% bis 2027

🎰20 Minuten zu Wynn Casino auf Marjan Island – Zukunfts-Entertainment-Hub der VAE

📈 Investitionsvorteile:

✔Mietmanagement durch die App – automatische Preisgestaltung und Buchung

✔Profitabilität durch Wellness-Tourismus – ein $1.4 Billion Markt bis 2027

✔70/30 Zahlungsplan – Raten für 3 Jahre nach Lieferung (Q4 2028)

✔Komplette Serviceunterstützung - Concierge, Reinigung, Wartung

🚀 Warum ist AMRA eine einzigartige Anlage?

🔹Exklusive Lage – das letzte unberührte Emirat mit einer Lagune

🔹Wellness-Fokus – wachsende Nachfrage nach Gesundheitstourismus

🔹Technologie – Smart Management für passives Einkommen

🔹Nachbarschaft mit Rixos und Wynn – eine Garantie für Premium-Umgebung

