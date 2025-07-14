🏝️ AMRA ist das erste Premium Wellness Resort in der unberührten VAE Lagune!
📍 Umm al-Qaiwain ist ein umweltfreundliches Naturschutzgebiet am Meer, nur 20 Minuten vom Wynn Casino auf Marjan Island entfernt.
🔹 Projektkonzept:
✅Das erste integrierte Luxus-Wellness-Resort der VAE
✅Ökologie: Wiederherstellung von Korallen mit ArchiREEF, geschützte Lagune mit Mangram
✅100% Meerblick von allen 816 Wohnungen in drei Türmen
✅Intelligente Technologien: persönlicher Roboter Citi Buddy, Kontrolle durch die Anwendung
💰 Die Kosten der Wohnungen (von):
Studios: von 690.000 AED (~$188.000)
1 Schlafzimmer: ab 1,1 Millionen AED (~$300.000)
2 Schlafzimmer: von 1,6 Millionen AED (~$435.000)
3 Schlafzimmer: von 1,85 Millionen AED (~$505.000)
4 Schlafzimmer: von 4,1 Millionen AED (~$1,115.000)
🏡 Ausrüstung und Ausrüstung:
✔ Komplette Ausstattung und Smeg-Geräte
✔ Villeroy & Boch Geschirr
✔ Smart home – Verwaltung von Licht, Klima, Vermietung durch die App
🌿 Wellness-Infrastruktur (470.000 qm):
✅SPA und Therapie: Kryo-/Hydrotherapie, hyperbarische Kapseln
✅Sport: Outdoor-Fitness, Pickleball, Minigolf, Futsal
✅Unterhaltung: Kinos, VR-Zonen, Bowling, Konferenzräume
✅Kinder- und Familienbereiche, hängende Gärten, Dachdeck Strandclubs
✅Yachthafen, Hubschrauber, Bio-Supermarkt
📍 Lage und Transport:
🗺️Sieh dir die Karte an.
🚗Neue AED750-Millionen-Strecken Dubai-Route um 45% bis 2027
🎰20 Minuten zu Wynn Casino auf Marjan Island – Zukunfts-Entertainment-Hub der VAE
📈 Investitionsvorteile:
✔Mietmanagement durch die App – automatische Preisgestaltung und Buchung
✔Profitabilität durch Wellness-Tourismus – ein $1.4 Billion Markt bis 2027
✔70/30 Zahlungsplan – Raten für 3 Jahre nach Lieferung (Q4 2028)
✔Komplette Serviceunterstützung - Concierge, Reinigung, Wartung
🚀 Warum ist AMRA eine einzigartige Anlage?
🔹Exklusive Lage – das letzte unberührte Emirat mit einer Lagune
🔹Wellness-Fokus – wachsende Nachfrage nach Gesundheitstourismus
🔹Technologie – Smart Management für passives Einkommen
🔹Nachbarschaft mit Rixos und Wynn – eine Garantie für Premium-Umgebung
📲 Kontaktieren Sie uns für eine Reservierung!
✅ Buchen Sie eine Wohnung mit Blick auf die Lagune
✅ Detaillierte Berechnung des Mieteinkommens
✅ Organisieren Sie eine Online-Tour des Projekt-Showrooms
