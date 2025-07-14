  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Amra

Amra

Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$204,000
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33295
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Umm al-Qaiwain

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    30

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

🏝️ AMRA ist das erste Premium Wellness Resort in der unberührten VAE Lagune!
📍 Umm al-Qaiwain ist ein umweltfreundliches Naturschutzgebiet am Meer, nur 20 Minuten vom Wynn Casino auf Marjan Island entfernt.

🔹 Projektkonzept:

✅Das erste integrierte Luxus-Wellness-Resort der VAE
✅Ökologie: Wiederherstellung von Korallen mit ArchiREEF, geschützte Lagune mit Mangram
✅100% Meerblick von allen 816 Wohnungen in drei Türmen
✅Intelligente Technologien: persönlicher Roboter Citi Buddy, Kontrolle durch die Anwendung

💰 Die Kosten der Wohnungen (von):

  • Studios: von 690.000 AED (~$188.000)

  • 1 Schlafzimmer: ab 1,1 Millionen AED (~$300.000)

  • 2 Schlafzimmer: von 1,6 Millionen AED (~$435.000)

  • 3 Schlafzimmer: von 1,85 Millionen AED (~$505.000)

  • 4 Schlafzimmer: von 4,1 Millionen AED (~$1,115.000)

🏡 Ausrüstung und Ausrüstung:

✔ Komplette Ausstattung und Smeg-Geräte
✔ Villeroy & Boch Geschirr
✔ Smart home – Verwaltung von Licht, Klima, Vermietung durch die App

🌿 Wellness-Infrastruktur (470.000 qm):

✅SPA und Therapie: Kryo-/Hydrotherapie, hyperbarische Kapseln
✅Sport: Outdoor-Fitness, Pickleball, Minigolf, Futsal
✅Unterhaltung: Kinos, VR-Zonen, Bowling, Konferenzräume
✅Kinder- und Familienbereiche, hängende Gärten, Dachdeck Strandclubs
✅Yachthafen, Hubschrauber, Bio-Supermarkt

📍 Lage und Transport:

🗺️Sieh dir die Karte an.
🚗Neue AED750-Millionen-Strecken Dubai-Route um 45% bis 2027
🎰20 Minuten zu Wynn Casino auf Marjan Island – Zukunfts-Entertainment-Hub der VAE

📈 Investitionsvorteile:

✔Mietmanagement durch die App – automatische Preisgestaltung und Buchung
✔Profitabilität durch Wellness-Tourismus – ein $1.4 Billion Markt bis 2027
✔70/30 Zahlungsplan – Raten für 3 Jahre nach Lieferung (Q4 2028)
✔Komplette Serviceunterstützung - Concierge, Reinigung, Wartung

🚀 Warum ist AMRA eine einzigartige Anlage?

🔹Exklusive Lage – das letzte unberührte Emirat mit einer Lagune
🔹Wellness-Fokus – wachsende Nachfrage nach Gesundheitstourismus
🔹Technologie – Smart Management für passives Einkommen
🔹Nachbarschaft mit Rixos und Wynn – eine Garantie für Premium-Umgebung

📲 Kontaktieren Sie uns für eine Reservierung!

✅ Buchen Sie eine Wohnung mit Blick auf die Lagune
✅ Detaillierte Berechnung des Mieteinkommens
✅ Organisieren Sie eine Online-Tour des Projekt-Showrooms

#UAE #UmmElKaivin #WellnessResort #Investitionen #PremiumReal Estate #AMRA

🔥 Sei unter den ersten – exklusiver Zugang zum Wellness-Zugang der VAE!

P.S. Preise steigen mit jeder Warteschlange der Verkäufe - haben Zeit, die Kosten zu Beginn zu beheben.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 49.0
Preis pro m², USD 4,163
Wohnungspreis, USD 204,000

Standort auf der Karte

Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Perla 3
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$338,863
Wohnanlage Urban Elegance in Town Square / Camden by Nshama
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$319,112
Wohngebäude VILLA DEL GAVI
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
Wohnanlage Elitz 2 — new high-rise residence by Danube with swimming pools and a mini golf course in JVC, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$445,003
Wohnanlage Creekside 18
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$893,120
Sie sehen gerade
Amra
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$204,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Sapphire
Wohnanlage Sapphire
Wohnanlage Sapphire
Wohnanlage Sapphire
Wohnanlage Sapphire
Alle anzeigen Wohnanlage Sapphire
Wohnanlage Sapphire
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$590,411
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 57
Wohnungen in der prestigeträchtigen Wohnanlage Sapphire! Wunderbare Wohnungen zum Wohnen und Investieren! Rentabilität – ab 10 % in $! Ausstattung: Hochmoderne Schwimmbäder, voll ausgestattetes Fitnessstudio, Kinderspielplatz, Grillplätze und Restaurants vor Ort und vieles mehr. Standort: …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Mangrove Residences — residential complex by Expo Dubai Group with well-developed infrastructure, close to attractions of Expo City Dubai
Wohnanlage Mangrove Residences — residential complex by Expo Dubai Group with well-developed infrastructure, close to attractions of Expo City Dubai
Wohnanlage Mangrove Residences — residential complex by Expo Dubai Group with well-developed infrastructure, close to attractions of Expo City Dubai
Wohnanlage Mangrove Residences — residential complex by Expo Dubai Group with well-developed infrastructure, close to attractions of Expo City Dubai
Wohnanlage Mangrove Residences — residential complex by Expo Dubai Group with well-developed infrastructure, close to attractions of Expo City Dubai
Alle anzeigen Wohnanlage Mangrove Residences — residential complex by Expo Dubai Group with well-developed infrastructure, close to attractions of Expo City Dubai
Wohnanlage Mangrove Residences — residential complex by Expo Dubai Group with well-developed infrastructure, close to attractions of Expo City Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$569,591
Das Projekt verfügt über drei Wohnhäuser mit geräumigen Apartments und Gartenhäusern.In der Nähe der Annehmlichkeiten und allen Sehenswürdigkeiten der Expo City Dubai.Es gibt 450 Luxus- und Premium-Residenz, 1-3-Zimmer-Wohnungen, 4-Zimmer-Loft-Wohnungen und 3-Zimmer-Stadthäuser. Alle Wohnung…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Vela Viento by Omniyat Dorchester Collection
Wohngebäude Vela Viento by Omniyat Dorchester Collection
Wohngebäude Vela Viento by Omniyat Dorchester Collection
Wohngebäude Vela Viento by Omniyat Dorchester Collection
Wohngebäude Vela Viento by Omniyat Dorchester Collection
Alle anzeigen Wohngebäude Vela Viento by Omniyat Dorchester Collection
Wohngebäude Vela Viento by Omniyat Dorchester Collection
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$5,44M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
AG Luxury Properties ist stolz, dieses 4-Zimmer-Apartment an der Wolga im Jumeirah Village Triangle in Dubai präsentieren zu können. Startpreis: AED 4.175.794. Zahlungsplan: 10 % Anzahlung 32 % Während der Bauphase 10 % Übergabe 48 % nach Übergabe Fertigstellungstermin: 4. Quartal 2026 Volga…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in den Vereinigten Arabischen Emiraten
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen