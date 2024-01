Red Square

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

HILFE, IN DUBAE ZU JELIET ZU GEHEN!VOLL FRÜH GEMACHT!!! Der Binghatti-Kanal — ist ein neuer Wohnkomplex von Binghatti Developers in Business Bay, der eine große Auswahl an Apartments bietet. Dieses Hochhausdesign mit charakteristischem Design besteht aus der Markenfarbe des Entwicklers, und die Fassadenarchitektur hat einen symbolischen Design-Hinweis mit atemberaubendem Blick auf den Kanal. Mit der perfekten Lage des Gebäudes in Business Bay können die Bewohner viele Attraktionen direkt vor der Tür genießen. Durch die Nähe des Komplexes zu den Hauptautobahnen gelangen Sie schnell zum Rest der Stadt. Residenzen mit sorgfältig ausgewählten Innenräumen und luxuriösen Annehmlichkeiten gehören mit Sicherheit zu den am meisten erwarteten in Business Bay. INFRASTRUKTUR: - Gemeinschaftspool; - ein Whirlpool; - Verein; - Kinderclub; - öffentlicher Park; - allgemeines Fitnessstudio; - Gehen / Laufband; - ein Restaurant auf dem Territorium; - Geschäfte; - Sicherheit; - Videoüberwachung. STANDORT: 5 Minuten - Dubai Mall. 17 Minuten - Dubai Marina. 25 Minuten - internationaler Flughafen. WARUM SIE MIT UNS ARBEITEN KÖNNEN: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Wir erzählen Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in Dubai. - Wir führen kostenlose Konsultationen durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Einkäufe zu finden. - Wir arbeiten ohne Provision. Schreiben Sie oder rufen Sie uns an und wir werden Ihnen die profitabelsten Angebote des Immobilienmarktes in Dubai erzählen! Beratung ist kostenlos!