  2. Vereinigte Arabische Emirate
  Wohnung in einem Neubau Eltiera Heights in Jumeirah Islands

Wohnung in einem Neubau Eltiera Heights in Jumeirah Islands

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$500,000
von
$7,150/m²
;
2
ID: 33034
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.12.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

Eltiera Heights ist erste Wohnentwicklung in Jumeirah-Inseln – eine Adresse bekannt für seine ruhige Eleganz und natürliche Umgebung. Mit einer ausgeprägten architektonischen Identität, bringt der Turm flüssiges Design, durchdachte Details und einen Lebensstil in Balance verwurzelt zusammen. Eltiera Heights ist ein neuer Lebensstandard, in dem Design und Komfort nahtlos integriert sind.
Eins, zwei, drei Schlafzimmer und Penthouses.
Die Jumeirah-Inseln sind eine der bekanntesten Wohngemeinden Dubais, in der natürliche Schönheit und architektonische Eleganz in perfekter Balance zusammenleben. Um eine Reihe von ruhigen, künstlichen Seen entworfen, bietet die Nachbarschaft ein Gefühl der Flucht nur wenige Minuten vom pulsierenden Kern der Stadt. Mit üppigen Landschaften, baumgefütterten Gehwegen und einer Sammlung von durchdachten Residenzen bietet es einen Lebensstil, der durch Ruhe und Verbindung definiert ist. Während ausgewählte Cluster vollständig und privat sind, hält die gesamte Gemeinschaft eine Atmosphäre von Exklusivität, Gelassenheit und müheloser Zugänglichkeit.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
