Wohnung in einem Neubau Eltiera Heights in Jumeirah Islands

Eltiera Heights ist erste Wohnentwicklung in Jumeirah-Inseln – eine Adresse bekannt für seine ruhige Eleganz und natürliche Umgebung. Mit einer ausgeprägten architektonischen Identität, bringt der Turm flüssiges Design, durchdachte Details und einen Lebensstil in Balance verwurzelt zusammen. Eltiera Heights ist ein neuer Lebensstandard, in dem Design und Komfort nahtlos integriert sind.
Eins, zwei, drei Schlafzimmer und Penthouses.
Die Jumeirah-Inseln sind eine der bekanntesten Wohngemeinden Dubais, in der natürliche Schönheit und architektonische Eleganz in perfekter Balance zusammenleben. Um eine Reihe von ruhigen, künstlichen Seen entworfen, bietet die Nachbarschaft ein Gefühl der Flucht nur wenige Minuten vom pulsierenden Kern der Stadt. Mit üppigen Landschaften, baumgefütterten Gehwegen und einer Sammlung von durchdachten Residenzen bietet es einen Lebensstil, der durch Ruhe und Verbindung definiert ist. Während ausgewählte Cluster vollständig und privat sind, hält die gesamte Gemeinschaft eine Atmosphäre von Exklusivität, Gelassenheit und müheloser Zugänglichkeit.