Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €934,686

87–121 m² 2

Kapitulation vor: 2023

Immobilien in Dubai zu einem Schnäppchenpreis mit voller rechtlicher Unterstützung. Unterstützung beim Geldtransfer. Kostenlose Auswahl an Immobilien. FIVE LUXE – ein neues Luxusprojekt der FIVE Holding, das unter der weltberühmten Hotelmarke FIVE Hotels & Resorts umgesetzt wurde. Es wird insgesamt 231 Suiten und 100 preisgekrönte Serviced Apartments umfassen, nämlich – Studios und Apartments mit 1 – 3 Schlafzimmern mit einer Fläche von 45 – 474 Quadratmetern. m. Der Hotelkomplex umfasst auch eine begrenzte Sammlung exklusiver Strandvillen. Derzeit befindet sich das Projekt in der Entwicklungsphase. Die Inbetriebnahme ist für das erste Halbjahr 2023 geplant. Alle FIVE LUXE-Residenzen verfügen über raumhohe Panoramafenster und geräumige Balkone mit Blick auf den Arabischen Golf und den Horizont des modernen Dubai. Die Apartments werden mit einer voll ausgestatteten Küche und Badezimmern mit hochwertigen Sanitäranlagen ausgestattet. Darüber hinaus haben die Bewohner von FIVE LUXE Zugang zu einer Vielzahl erstklassiger Annehmlichkeiten und Dienstleistungen, darunter: - Pools mit Erholungsgebieten; - moderne Fitnessstudios im Innen- und Außenbereich; - Zugang zu einem Privatstrand; - Strandclub; - Kinderspielplatz mit Kinderbecken; - Sport- und Spielplätze; - eine gemütliche Lobby mit eleganten Kronleuchtern und einem Marmorboden; - eine Reihe von Weltklasse-Restaurants; - Concierge-Service; - Grillbar am Pool; - Café; VERFÜGBARKEIT DER LAGE UND DES VERKEHRS: FIVE LUXE befindet sich an der Promenade in der beliebten Touristengegend der Jumeirah Beach Residences, umgeben von 5-Sterne-Hotels, Geschäften und Restaurants. Etwa 10 Gehminuten vom Gebäude entfernt befindet sich die Straßenbahn- und Bushaltestelle Jumeirah Beach Residence 1. Die anspruchsvollen Gebiete des Emirats wie Dubai Marina und Palm Jumeirah sind 5 bzw. 15 Minuten entfernt. Das Emirate Center in der Innenstadt von Dubai liegt etwa 30 Minuten entfernt und den internationalen Flughafen Dubai – 40 Minuten. In unmittelbarer Nähe von FIVE LUXE gibt es die gesamte Infrastruktur, die für einen komfortablen Aufenthalt erforderlich ist, einschließlich: - Carrefour Market Supermarkt; - Kino Roxy Cinemas The Beach JBR; - AquaFun Water Park; - Das Strandeinkaufszentrum; - Bars und Restaurants der brasilianischen, mexikanischen, amerikanischen, europäischen und arabischen Küche. - Bewohner und Gäste des Komplexes können Unterhaltungs- und Touristenattraktionen besuchen wie: - Die Walk JBR-Promenade, einschließlich eines malerischen Wandergebiets, vieler Restaurants und Geschäfte; - Das weltweit größte Riesenrad Ain Dubai, von wo aus sich ein unvergleichlicher Blick auf die städtische Umgebung öffnet; - Dubai Marina Mall – eines der größten Einkaufszentren des Emirats mit mehr als 140 Geschäften, einer Reihe von Restaurants und einem mehrstufigen Kino Reel Cinema; Investitionen in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind heute einer der wichtigsten Bereiche. - Garantie des jährlichen Kapitaleinkommens. - Zinsfreie Rate für 7 Jahre. - Kostenlose rechtliche Unterstützung. - Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion. - Die besten Lebens- und Investitionsbedingungen. - Eine große Basis von Objekten . Wir werden alle Feinheiten des Erwerbs von Immobilien in den VAE erzählen. Wir werden für jede Anfrage Immobilien finden, zeigen und beim Erwerb helfen! Schreiben oder anrufen, alle Ihre Fragen beantworten!