Wohnkomplex New project DAMAC Riverside Views with s clubhouse and a kids' adventure park in the prestigious area of Dubai, UAE

DAMAC Fluss Blicke inspirieren sich von ikonischen Flüssen und den außergewöhnlichen Lebensstilen der Städte, die neben ihnen geblüht haben, darunter die Themsen in London, Hudson in New York, Seine in Paris, Amstel in Amsterdam. Entwickelt für optimale Gesundheit und Wohlbefinden, umfasst das Projekt die Vibrationen des Wohnens in der Stadt, während eine Wellness-orientierte Wohngemeinschaft am Wasser zu kultivieren.

Eigenschaften:

Clubhaus und Geschäfte

Abenteuerpark für Kinder

schwimmenden Kino

Spielebereich

Grillplatz

Restaurants

Spa

Lagune

Abschluss - 31. März 2029.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Das Projekt befindet sich in der renommierten Riverside Views Community – im Herzen des zukünftigen Geschäftszentrums von Dubai, nur 12 Minuten vom internationalen Flughafen Al Maktoum und 15 Minuten vom U-Bahnhof Expo 2020 entfernt. In der Nähe von EXPO City, DP World Terminal, Dubai Marina, Mall of the Emirates und DAMAC Mall, ist die Lage zu den strategischsten in der Stadt.