Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €335,616

44–244 m² 4

Kapitulation vor: 2025

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Erhöhen Sie mit Prescott – einen neuen Premium-Wohnkomplex in der Region Arjan. Prescott Development fungiert als Entwickler und bietet Kunden eine große Auswahl an Immobilien für persönlichen Wohnsitz und Investitionen. Die Wohnanlage umfasst 223 Immobilieneinheiten, darunter funktionale und gemütliche Studios sowie geräumige Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern. Elegantes Design und durchdachtes Layout werden durch das Smart Home « -System » ergänzt, das eine einfachere und bequemere Verwaltung zu Hause bietet. Der erstklassige Lebensstil bei Elevate by Prescott wird durch die große Auswahl an Annehmlichkeiten unterstrichen, die den Bewohnern zur Verfügung stehen: - Pools; - Kinderspielplätze; - Sportplätze und ausgestattetes Fitnesscenter; - Gesundheitszentrum; - Grillzonen; - Kino; - Gespräche zur Entspannung; - Indoor-Spielplätze; - Club Lounge. Ort: Die einzigartige Lage des Komplexes in der Region Arjan bietet eine große Auswahl an Einrichtungen, die für ein komfortables Leben erforderlich sind. Gegründete Parkplätze für Spaziergänge, Cafés und Restaurants, Parkplätze, Erholungsgebiete, Schulen und Kindergärten – all dies befindet sich in unmittelbarer Nähe des Wohnkomplexes. Aufgrund der Nähe der Gemeinde zu wichtigen Transportwegen können die Bewohner von Elevate by Prescott alle Annehmlichkeiten des Emirats nutzen, Unterhaltungsmöglichkeiten und die berühmtesten Sehenswürdigkeiten besuchen. Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben!