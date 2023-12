Sky Palace AHS

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €6,89M

854 m² 1

Kapitulation vor: 2025

Haben Sie sich schon lange für Investitionen interessiert? Investieren Sie sofort mit der GARANTIE des EINKOMMENS in den VAE-Immobilien! - Garantierte Mieteinnahmen durchschnittlich 11%. - Günstiges Steuerklima 0% für Eigentum und Vermietung. - Anlegerschutz durch die Aufsichtsbehörden von RERA und DLD. - Hilfe bei der Erlangung von VNZH. - Unser Unternehmen ist exklusiver Partner zuverlässiger Entwickler. - Hochwertiger und ehrlicher Service mit Kundenbetreuung. - Auswahl der flüssigsten Objekte. - Hilfe beim Weiterverkauf und Gewinn. Wohnung im ehrgeizigen Öko-Projekt Laurel ( Central Park ) von Meraas. Alle Residenzen umfassen geräumige Wohnzimmer, offene Küchen in Kombination mit Esszimmer, Badezimmer mit hochwertigen Sanitäranlagen, gemütliche Schlafzimmer, Panoramafenster und Balkone mit Blick auf den Park, Spielplätze und Sportplätze. Die Bewohner bieten eine große Auswahl an Annehmlichkeiten: Schwimmbäder und Wasserattraktionen, einen Kinderspielplatz, einen Reiseweg, einen Park für Haustiere, Spielplätze und Sportplätze, Squash- und Tennisplätze, Landschaftsparks, Eislaufbereich, offener Fitnessraum und Fitnesscenter, Sauna, Spa, Cafés und Restaurants, Geschäfte, Grillplatz, Picknickpavillon, Kindergarten. Laurel im Central Park bietet seine gute Lage. Die Nähe zu führenden Autobahnen in Dubai wie der Sheikh Zayed Road und der Al-Wasl Road ermöglicht es Ihnen, überall in der Stadt frei zu gelangen, einschließlich der Hauptattraktionen von Dubai. Der Laurel-Komplex beweist einmal mehr, dass Investitionen nicht nur rentabel, sondern auch angenehm sein können! Zahlungsplan: 20% - Anzahlung 30% - im Bau 50% - nach Fertigstellung Wir werden alle Feinheiten des Erwerbs von Immobilien in den VAE erzählen. Schreiben oder anrufen, alle Ihre Fragen beantworten!