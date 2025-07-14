  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Blick auf die Rennstrecke in Dubai Motor City

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$530,930
;
31
ID: 27767
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    29

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Premium-Wohnungen mit Ratenzahlung in Dubai Motor City

Dubai Motor City ist ein lebendiger, gemeinschaftsorientierter Stadtteil, der für seinen unverwechselbaren Lebensstil bekannt ist, der auf einzigartige Weise die Tradition des Motorsports mit modernem urbanem Leben verbindet. Die Gemeinde ist für das ikonische Dubai Autodrome bekannt und bietet ihren Bewohnern aufregende Unterhaltung sowie ruhige Wohngegenden, Landschaftsparks und begehbare Straßen, die von Cafés, Restaurants und Einzelhandelsgeschäften gesäumt sind. Motor City bietet einen ausgewogenen Lebensstil und fördert eine familienfreundliche Atmosphäre mit erstklassigen Schulen, Sportanlagen und luxuriösen Annehmlichkeiten, was es zu einem idealen Ziel für Investoren und Familien macht, die Qualität, Komfort und Spannung an einem dynamischen Ort suchen an.

Die Wohnungen zum Verkauf in Dubai Motor City, liegen 10 Minuten von Krankenhäusern, Kliniken, Schulen und Einkaufszentren, 20 Minuten von der berühmten Palm Jumeirah, 25 Minuten von Downtown Dubai und dem Burj Khalifa und 30 Minuten vom Dubai-International-Flughafen entfernt. Es ist ein idealer Standort für alle, die eine gute Anbindung an die wichtigsten Einrichtungen suchen.

Das Projekt besticht durch ein anspruchsvolles, modernes Äußeres, das sich durch klare architektonische Linien, moderne Ästhetik und großzügige Glasfassaden auszeichnet, die für viel natürliches Licht sorgen und gleichzeitig einen Panoramablick auf die Umgebung bieten. Die Fassade integriert hochwertige Materialien und durchdachte Designelemente, darunter strukturierte Oberflächen und stilvolle Details, und schafft so eine optisch ansprechende und harmonische Umgebung. Der Eingangsbereich empfängt die Bewohner mit einer großen Lobby, die mit eleganten Materialien und modernem Dekor ausgestattet ist und einen edlen Akzent im gesamten Gebäude setzt. Die Bewohner haben Zugang zu einer Vielzahl gehobener Annehmlichkeiten, darunter ein voll ausgestattetes Fitnessstudio, Kinderspielbereiche im Innen- und Außenbereich, Sitzbereiche mit Blick auf den Platz, eine Bewohnerlounge, Co-Working-Spaces, Besprechungsräume, private Essbereiche, ein Yoga- und Wellnessbereich, ein Spielzimmer, ein Kino, ein Mehrzweckraum, ein Café, Einzelhandelsgeschäfte und wunderschön gestaltete Freiflächen, die Entspannung und gemeinschaftliche Interaktion fördern.

Das Projekt bietet eine Auswahl an gut durchdachten Einzimmerwohnungen sowie Wohnungen mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern, die alle sorgfältig entworfen wurden, um Funktionalität mit raffinierter Ästhetik zu verbinden an. Die Innenräume zeichnen sich durch großzügige Grundrisse, moderne Oberflächen und viel natürliches Licht aus, wodurch eine warme und einladende Atmosphäre entsteht. Jede Wohneinheit ist mit voll ausgestatteten Kleiderschränken und hochwertigen Küchengeräten ausgestattet, die sowohl Komfort als auch Eleganz bieten. Die Wohnräume werden durch moderne Bodenbeläge, stilvolle Beleuchtungskörper und große Fenster, die einen ruhigen Blick auf die umliegende Gemeinde bieten, aufgewertet. Die Küchen sind für einen modernen Lebensstil konzipiert und verbinden Form und Funktion nahtlos miteinander, während die Badezimmer mit eleganten Armaturen und raffinierten Details ein Spa-ähnliches Ambiente widerspiegeln. Die gesamte Innenausstattung konzentriert sich auf Komfort, Zweckmäßigkeit und dezenten Luxus und eignet sich perfekt für das Leben in der Stadt.


DXB-00227

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

