Wohnkomplex Terra Tower

Erleben Sie einen neuen Lebensstandard mit unserer neuesten Wohnentwicklung mit atemberaubendem Architekturdesign und unschlagbaren Angeboten. Wählen Sie aus elegant gestaltetem Studio, 1, 2 und 3-Zimmer-Wohnungen mit luxuriösen Annehmlichkeiten und ruhiger Aussicht.

Exklusive Zahlungspläne

Modernes Design

Moderne Einrichtungen

Erstklassige Lage in Dubais florierende Gemeinschaft

Das Terra Tower by Dugasta Properties begrüßt Sie in Dubai Land, dem Herzen der lebhaften Metropole Dubais. Das Terra Tower, das majestätisch über der Skyline der Stadt liegt, ist ein Zeugnis für die moderne architektonische Brillanz. Dieser Premium-Wohnungsturm bietet eine unvergleichliche Sammlung von Studio, 1, 2 und 3 Schlafzimmer Häuser, jedes sorgfältig gestaltet, um die Essenz von Luxus und Raffinesse zu verkörpern.



Mit seinem futuristischen und ästhetischen Design renoviert Terra Tower das Konzept des urbanen Lebens. Die Innenräume sind durchdacht kuriert und kombinieren funktionale Layouts mit üppigen Oberflächen. Genießen Sie einen atemberaubenden Blick auf die Stadt vom privaten Balkon und schwärmen Sie im ruhigen Ambiente einer familienfreundlichen Gemeinschaft. Inspiriert von der Farbe der Erde, ist Terra Tower strategisch in der Nähe von großen Autobahnen und renommierten Sehenswürdigkeiten gelegen, bietet die perfekte Mischung aus Bequemlichkeit und Ruhe.

AMENITÄTEN

SCHWIMMUNGSPOOL

KIDS POOL

GYM

LOCKER

B.BQ AREA FÜR TERRACE

PRIVATE TERRACE GRADENS

ROOF TERRACE GARDEN

LAVISH BALCONES

MODULAR KÜCHEN

Ein Zuhause, das Eleganz, Komfort und Wert vereint. Die Gelegenheit ist hier. Buchen Sie Ihre Einheit heute!