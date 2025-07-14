Wohnkomplex New project Lilian Residences with a swimming pool and gardens close to the international airport, Dubai South, Dubai, UAE

Lilian Residences ist ein neues Projekt, das sich im Herzen des sich dynamisch entwickelnden Gebiets von Dubai South befindet. Der Low-rise-Komplex kombiniert raffinierte Einfachheit, raffiniertes Design und sorgfältig durchdachte Architektur, wodurch der Raum, wo jedes Detail voller Sinn ist und für Komfort bestimmt ist. Es gibt hier eine bemerkenswerte Atmosphäre von Licht, Gemütlichkeit und Ruhe.

Auf dem Dach des Gebäudes warten ein stilvoller Infinity-Pool mit Panoramablick auf die Stadt und Umgebung sowie gemütliche Lounge-Bereiche, wo Sie die Morgendämmerung mit einer Tasse Kaffee treffen oder Ihren Abend verbringen können, den Sonnenuntergang bewundern, auf Sie. Der grüne Dachgarten wird ein Ort für unbeeilte Spaziergänge und Treffen mit Freunden. Outdoor-Abenteurer können im voll ausgestatteten Outdoor-Fitnessraum sportlich einsteigen, und der durchdachte Zaoning sorgt für das Gleichgewicht zwischen Privatsphäre und Atmosphäre des Face-to-face-Kontakts. Für Familien mit Kindern gibt es einen modernen Spielplatz.

Einrichtungen:

Schwimmbad

Fitnessstudio

Kinderspielplatz

Gärten

Abschluss - 3. Quartal 2027.

Zahlungsplan: 30/70

Eigenschaften der Wohnungen

Eingebaute Küchengeräte sind im Preis inbegriffen

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Dubai South ist ein Ort, wo Wohnviertel, Geschäftszentren und logistische Zonen in die einzige Infrastruktur kombiniert werden, basierend auf den Prinzipien nachhaltiger Entwicklung, Innovationen und langfristiges Wachstum. Jetzt wird die Gegend zu einem der gefragtesten Standorte für Investitionen und modernes Wohnen, und Lilian Residences ist eine seltene Gelegenheit, Immobilien im Herzen dieser zukünftigen Megapolis zu günstigen Konditionen zu kaufen.

Es ist nur zwei Minuten vom Park entfernt, 15 Minuten vom neuen internationalen Flughafen Al Maktoum und nur 16 Minuten von der Expo City entfernt.