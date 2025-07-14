  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnkomplex New project Lilian Residences with a swimming pool and gardens close to the international airport, Dubai South, Dubai, UAE

Wohnkomplex New project Lilian Residences with a swimming pool and gardens close to the international airport, Dubai South, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$225,268
;
Wohnkomplex New project Lilian Residences with a swimming pool and gardens close to the international airport, Dubai South, Dubai, UAE
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27418
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 2473692
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 14.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Lilian Residences ist ein neues Projekt, das sich im Herzen des sich dynamisch entwickelnden Gebiets von Dubai South befindet. Der Low-rise-Komplex kombiniert raffinierte Einfachheit, raffiniertes Design und sorgfältig durchdachte Architektur, wodurch der Raum, wo jedes Detail voller Sinn ist und für Komfort bestimmt ist. Es gibt hier eine bemerkenswerte Atmosphäre von Licht, Gemütlichkeit und Ruhe.

Auf dem Dach des Gebäudes warten ein stilvoller Infinity-Pool mit Panoramablick auf die Stadt und Umgebung sowie gemütliche Lounge-Bereiche, wo Sie die Morgendämmerung mit einer Tasse Kaffee treffen oder Ihren Abend verbringen können, den Sonnenuntergang bewundern, auf Sie. Der grüne Dachgarten wird ein Ort für unbeeilte Spaziergänge und Treffen mit Freunden. Outdoor-Abenteurer können im voll ausgestatteten Outdoor-Fitnessraum sportlich einsteigen, und der durchdachte Zaoning sorgt für das Gleichgewicht zwischen Privatsphäre und Atmosphäre des Face-to-face-Kontakts. Für Familien mit Kindern gibt es einen modernen Spielplatz.

Einrichtungen:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Kinderspielplatz
  • Gärten

Abschluss - 3. Quartal 2027.

Zahlungsplan: 30/70

Eigenschaften der Wohnungen

Eingebaute Küchengeräte sind im Preis inbegriffen

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Dubai South ist ein Ort, wo Wohnviertel, Geschäftszentren und logistische Zonen in die einzige Infrastruktur kombiniert werden, basierend auf den Prinzipien nachhaltiger Entwicklung, Innovationen und langfristiges Wachstum. Jetzt wird die Gegend zu einem der gefragtesten Standorte für Investitionen und modernes Wohnen, und Lilian Residences ist eine seltene Gelegenheit, Immobilien im Herzen dieser zukünftigen Megapolis zu günstigen Konditionen zu kaufen.

Es ist nur zwei Minuten vom Park entfernt, 15 Minuten vom neuen internationalen Flughafen Al Maktoum und nur 16 Minuten von der Expo City entfernt.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Cove Edition 4
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$169,770
Wohngebäude Stonehenge by Segrex
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$185,572
Wohngebäude Jade Tower Tiger
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$168,071
Wohnanlage Rove Home Marasi Drive
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$312,024
Wohnanlage Vitalia Palm Jumeirah Residences
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,13M
Sie sehen gerade
Wohnkomplex New project Lilian Residences with a swimming pool and gardens close to the international airport, Dubai South, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$225,268
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Luxury residence Majestine with a swimming pool and gardens in the center of Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxury residence Majestine with a swimming pool and gardens in the center of Business Bay, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$302,385
Wir bieten möblierte Apartments mit verschiedenen Layouts.Die Residenz verfügt über einen Pool mit einer Kinderzone, einen Fitnessraum, Dampfbäder und eine Sauna, einen Kinderspielplatz, schöne Landschaftsgärten, einen rund um die Uhr geöffneten Conciergeservice.Lage und Infrastruktur in der…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude JW Marriott residences al Marjan Island
Wohngebäude JW Marriott residences al Marjan Island
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$828,915
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wir freuen uns, Ihnen diese Luxusimmobilien in einer exklusiven Gegend an der Küste der Insel Al Marjan in Ras Al Khaimah präsentieren zu können. Die JW Marriott Residences bieten ein unvergleichliches Erlebnis. Das Projekt umfasst 1 bis 2 Schlafzimmer. Die Vereinigten Arabischen Emirate sin…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Casa Canal
Wohnanlage Casa Canal
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$6,13M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 16
Fläche 428–1 684 m²
6 Immobilienobjekte 6
Casa Canal Residenzen erneuern Luxus-Leben, bietet Penthouses, Himmel Villen und Himmel Villen (4,250 qm ft. bis 27.000 qm) mit exquisiten Wasserkanal und Safa Park Blick. Jede Residenz verfügt über private Aufzüge, die in opulente Räume mit Deckenhöhen von 4,5 bis 9 Meter öffnen. Bewohner g…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
428.0
6,13M
Wohnung 4 zimmer
514.0 – 627.0
9,53M
Wohnung 5 zimmer
767.0
13,61M
Wohnung 6 zimmer
1 151.0 – 1 684.0
20,42M
Immobilienagentur
Easy Life Property
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen