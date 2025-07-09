  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnkomplex Motor City

Wohnkomplex Motor City

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$267,000
BTC
3.1759118
ETH
166.4631182
USDT
263 978.7630568
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 32969
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    46

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Ein erstklassiger Wohnkomplex im Stadtteil Dubai Motor City, bestehend aus drei Türmen, die durch ein riesiges Podium verbunden sind. Das Projekt verkörpert die Idee einer separaten Welt, in der Sie aus dem Chaos des Stadtlebens, einem Raum von Luxus und Komfort entkommen können, wo Sie alles finden, was Sie wünschen. Erleben Sie einen unvergleichlichen Komfort mit erstklassiger Infrastruktur in Fußnähe.

Der Komplex hat eine Vielzahl von Angeboten für Ihre Bedürfnisse: Schwimmen Sie im Pool wie bei einem Resort, schlendern Sie durch die angelegten Gärten und trainieren Sie im hochmodernen Fitnesscenter. Der Komplex befindet sich im Herzen der Nachbarschaft. Die U-Bahn-Station Sheikh Mohammed Bin Zayed Road und Al Qudra Road sind in der Nähe, so dass es leicht zu erreichen Dubais wichtigsten Sehenswürdigkeiten.

Der Komplex bietet schlüsselfertige Apartments:

  • 1-Schlafzimmer ab 50 m2 / Preis ab $267,000
  • 1,5-Zimmer ab 59 m2 / Preis ab $316.500
  • 2-Zimmer ab 91 m2 / Preis ab 482.500 $

Komplexe Infrastruktur:

  • Großes Schwimmbad
  • Schwimmbad für Kinder
  • Terrassen mit Liegestühlen am Pool
  • Wasserspielplatz
  • Jacuzzi & Strand
  • Aqua Aerobic & Wasser Polo
  • Grillgebiete
  • Clubhaus
  • Squash, Badminton & Padel Tennisplätze
  • Volleyballplätze
  • Basketballplatz
  • Pétanque Gericht
  • Landschaftsgarten
  • Yoga- und Meditationsbereiche
  • Übungsbereich im Freien
  • Rasen & Garten mit Hängematten
  • Ping-Pong-Tabellen
  • Giant Chess

Dubai Motor City, im Herzen von Dubai gelegen, ist eine dynamische Gemeinschaft bekannt für ihren Fokus auf Motorsport und Automotive Lifestyle. Es ist eine Mischung aus Unterhaltung, Wohn-, Geschäfts- und Freizeiteinrichtungen. Insgesamt bietet das Viertel einen einzigartigen Lebensstil rund um Motorsport und Automotive-Kultur, so dass es ein attraktives Ziel für Bewohner und Besucher leidenschaftlich über Autos und Rennen.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 50.0 – 59.0
Preis pro m², USD 5,340 – 5,364
Wohnungspreis, USD 267,000 – 316,500
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 91.0
Preis pro m², USD 5,302
Wohnungspreis, USD 482,500

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung

Entwickler-News

09.07.2025
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
26.03.2025
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
Alle Nachrichten
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Trillionaire
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$383,976
Wohnanlage New residence Maison with swimming pools close to the downtown, JVC, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$203,469
Wohnanlage Apartments in the new residential complex Onda with a good range of amenities in the area of ​​Business Bay, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$434,386
Wohnanlage Luxury residence Majestine with a swimming pool and gardens in the center of Business Bay, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$300,866
Wohnanlage New residence Binghatti Haven with a swimming pool, a spa and a mini golf, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$205,847
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Motor City
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$267,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage New prestigious Kempinski Marina Residences with a swimming pool and a kids' club close to a highway, Dubai Marina, Dubai, UAE
Wohnanlage New prestigious Kempinski Marina Residences with a swimming pool and a kids' club close to a highway, Dubai Marina, Dubai, UAE
Wohnanlage New prestigious Kempinski Marina Residences with a swimming pool and a kids' club close to a highway, Dubai Marina, Dubai, UAE
Wohnanlage New prestigious Kempinski Marina Residences with a swimming pool and a kids' club close to a highway, Dubai Marina, Dubai, UAE
Wohnanlage New prestigious Kempinski Marina Residences with a swimming pool and a kids' club close to a highway, Dubai Marina, Dubai, UAE
Wohnanlage New prestigious Kempinski Marina Residences with a swimming pool and a kids' club close to a highway, Dubai Marina, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$4,64M
Das Kempinski Marina Residences liegt im Herzen der lebhaften Wasserpromenade von Dubai und bietet schön gestaltete Häuser, die den Lebensstil ambitionierter Bewohner ergänzen. Apartments mit 1-2 Schlafzimmern sowie luxuriöse Duplexs mit 2-5 Schlafzimmern sind zum Kauf erhältlich. Alle Apart…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Clearpoint
Wohnanlage Clearpoint
Wohnanlage Clearpoint
Wohnanlage Clearpoint
Wohnanlage Clearpoint
Alle anzeigen Wohnanlage Clearpoint
Wohnanlage Clearpoint
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,28M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 10
Wohnung im elitären Clearpoint-Komplex im Rashid Yachts & Yachthafen! Die Wohnungen eignen sich hervorragend zum Wohnen, Weiterverkaufen und Vermieten (ROI - 4%)! Einnahmen aus dem Weiterverkauf - von 15-20%! Es ist möglich, eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten! Wir stellen einen Anlegerkat…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Como Residences — tall residential complex by Nakheel with artificial lakes and sandy beach in Palm Jumeirah, Dubai
Wohnanlage Como Residences — tall residential complex by Nakheel with artificial lakes and sandy beach in Palm Jumeirah, Dubai
Wohnanlage Como Residences — tall residential complex by Nakheel with artificial lakes and sandy beach in Palm Jumeirah, Dubai
Wohnanlage Como Residences — tall residential complex by Nakheel with artificial lakes and sandy beach in Palm Jumeirah, Dubai
Wohnanlage Como Residences — tall residential complex by Nakheel with artificial lakes and sandy beach in Palm Jumeirah, Dubai
Alle anzeigen Wohnanlage Como Residences — tall residential complex by Nakheel with artificial lakes and sandy beach in Palm Jumeirah, Dubai
Wohnanlage Como Residences — tall residential complex by Nakheel with artificial lakes and sandy beach in Palm Jumeirah, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$17,57M
Ein schlanker Wolkenkratzer in einer der begehrtesten Orte Dubais, Palm Jumeirah Island. Die Architektur von Como Residences zeichnet sich durch die glatten Linien der Fassade aus, inspiriert von den Meereswellen und einer Kaskade künstlicher Seen. Der Turm verfügt über Apartments, Duplexs u…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen