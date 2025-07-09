Wohnkomplex Motor City

Ein erstklassiger Wohnkomplex im Stadtteil Dubai Motor City, bestehend aus drei Türmen, die durch ein riesiges Podium verbunden sind. Das Projekt verkörpert die Idee einer separaten Welt, in der Sie aus dem Chaos des Stadtlebens, einem Raum von Luxus und Komfort entkommen können, wo Sie alles finden, was Sie wünschen. Erleben Sie einen unvergleichlichen Komfort mit erstklassiger Infrastruktur in Fußnähe.

Der Komplex hat eine Vielzahl von Angeboten für Ihre Bedürfnisse: Schwimmen Sie im Pool wie bei einem Resort, schlendern Sie durch die angelegten Gärten und trainieren Sie im hochmodernen Fitnesscenter. Der Komplex befindet sich im Herzen der Nachbarschaft. Die U-Bahn-Station Sheikh Mohammed Bin Zayed Road und Al Qudra Road sind in der Nähe, so dass es leicht zu erreichen Dubais wichtigsten Sehenswürdigkeiten.

Der Komplex bietet schlüsselfertige Apartments:

1-Schlafzimmer ab 50 m2 / Preis ab $267,000

1,5-Zimmer ab 59 m2 / Preis ab $316.500

2-Zimmer ab 91 m2 / Preis ab 482.500 $

Komplexe Infrastruktur:

Großes Schwimmbad

Schwimmbad für Kinder

Terrassen mit Liegestühlen am Pool

Wasserspielplatz

Jacuzzi & Strand

Aqua Aerobic & Wasser Polo

Grillgebiete

Clubhaus

Squash, Badminton & Padel Tennisplätze

Volleyballplätze

Basketballplatz

Pétanque Gericht

Landschaftsgarten

Yoga- und Meditationsbereiche

Übungsbereich im Freien

Rasen & Garten mit Hängematten

Ping-Pong-Tabellen

Giant Chess



Dubai Motor City, im Herzen von Dubai gelegen, ist eine dynamische Gemeinschaft bekannt für ihren Fokus auf Motorsport und Automotive Lifestyle. Es ist eine Mischung aus Unterhaltung, Wohn-, Geschäfts- und Freizeiteinrichtungen. Insgesamt bietet das Viertel einen einzigartigen Lebensstil rund um Motorsport und Automotive-Kultur, so dass es ein attraktives Ziel für Bewohner und Besucher leidenschaftlich über Autos und Rennen.