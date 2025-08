Wohnkomplex Exclusive Waterfront Living on Dubai Islands. Fully Furnished. Beach Walk Grand 2

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Aria Heights by Seven Tides ist ein moderner 16-stöckiger Turm im Herzen eines der beliebtesten Gegenden in Dubai - JVC (Jumeirah Village Circle). Das Projekt umfasst 169 luxuriöse Residenzen mit variablen Layouts, von gemütlichen Studios bis zu geräumigen Drei-Zimmer-Wohnungen. Jede Wohnung…