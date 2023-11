Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €1,88M

Fairmont Dubai Skyline ist ein Luxusprojekt des Entwicklers RSG Group. Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Accor Group - dem größten Betreiber des Hotelgeschäfts - erstellt. Das Hauptmerkmal des Projekts ist seine einzigartige Architektur. Die einzigartigen Spiralformen in der Konstruktion ergänzen perfekt das Luxuskonzept des Komplexes. Der Komplex verfügt über geräumige Apartments mit 2-3 Schlafzimmern und verschiedenen Annehmlichkeiten eines 5-Sterne-Hotels: Boutiquen und Geschäfte, Spa, Yoga-Studio, Fitnesscenter, Konferenzsaal, Schwimmbäder, Sicherheits- und Videoüberwachung usw. Aussichtsplattform auf dem Dach mit herrlichem Blick auf den Burj Khalifa, den Burj Al Arab, die Palm Jumeirah Islands und Blue Waters. Lage und nahe gelegene Infrastruktur In der Nähe des Meeres und der Sheikh Zayed Road (Sufouh Gardens). 5 min zur Mall of the Emirates. 5 min. nach Palm Jumeirah. 8 min. nach Dubai Marina / JBR. 15 Minuten zur Innenstadt von Dubai und zur Dubai Mall.