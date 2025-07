Grupo WAME Real Estate

Über die Agentur

Über unser Unternehmen

Wir bieten nur Immobilien außerhalb des Plans - neue Bauprojekte und neue Bauimmobilien zum Verkauf. Darüber hinaus bieten wir nur Immobilien von den größten Entwicklern der Region an, um sicherzustellen, dass Projekte über die Hauptstadt des Emirats realisiert werden.

Off-Plan-Eigenschaft in Dubai stellt nicht nur eine einfache Investition dar; es ist der Schlüssel zu einer Zukunft von unermesslichen Möglichkeiten. Wenn Sie sich für eine Off-Plan-Eigenschaft entscheiden, investieren Sie direkt in eine Immobilie, die derzeit in der Planung oder im Bau ist.

Diese Art von Investitionen ist erheblich billiger und bietet enorme potenzielle Renditen. Zahlungspläne sind in der Regel extrem flexibel und erfordern oft nur eine geringe Anfangsinvestition von 5-10% des Kaufpreises. Immobilienentwickler bieten einen attraktiven Zahlungsplan und beinhalten oft ein Möbelpaket. Wenn ein Bauprojekt, z.B. ein Flachblock, abgeschlossen ist, ist der Preis einer Wohnung in der Regel bis zu dreimal so teuer, wie wenn die Immobilie noch im Bau ist. Wenn eine solche Immobilie verkauft wird, machen Sie einen erheblichen Gewinn entsprechend.

Ein wenig über unsere Geschichte...

Wir sind eine deutschsprachige Immobilienagentur und arbeiten seit 25 Jahren an der Südküste Andalusiens, brach erfolgreich alle Arten von Immobilien an Kunden aus ganz Europa und Übersee aus; Wir sind im Laufe der Zeit stetig gewachsen und sind jetzt auch in Dubai aktiv!

Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung unterstützen wir unsere Kunden weiterhin beim Kauf, Verkauf und Verleih von Immobilien an der Costa del Sol und Dubai. Mit unseren zuverlässigen und professionellen Mitarbeitern und Partnern bieten wir einen „allround“ Service.

Dies bedeutet, dass wir Sie vorab bei Ihrer Auswahl beraten, so dass Sie die bestmögliche Eigenschaft finden, die Ihren Bedürfnissen entspricht oder eine Top-Investition ist, und wir kümmern uns um alle notwendigen Dokumente, Bankkonto, Visa oder sogar die Einrichtung einer Business Company für den Kauf, begleiten Sie während des Kaufs bis zum Notartermin und helfen, Finanzierung für Ihr gewünschtes Eigentum zu vereinbaren.

Wenn Sie möchten, empfehlen wir Ihnen gerne Anwälte, die Sie in allen Rechtsfragen beraten und unterstützen. (Verarbeitung, Zahlung von Steuern und Gebühren für den Verkauf, Umwandlung oder Registrierung von Strom, Wasser und Verwaltung).

Gerne planen wir Ihre Sightseeing-Reise nach Dubai mit Hotelunterkünften und Shuttleservice vom Flughafen. Wir holen Sie vom Hotel ab und zeigen Ihnen die besten Orte in dieser aufregenden Wüstenstadt.

Du musst dir keine Sorgen machen, dafür sind wir verantwortlich.

Wir freuen uns darauf, für Sie zu arbeiten und Sie kennenzulernen - sehen Sie in Dubai!