Wohnkomplex New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE

Strandresidenzen auf Sobha Siniya Insel ist ein Ort, wo unberührte Natur und Luxus verschmelzen, um eine unvergleichliche Atmosphäre von Gemütlichkeit und Komfort zu schaffen. Stellen Sie sich vor, sich in der Sonne zu baseln, den warmen Sand unter Ihren Füßen zu spüren und in das kristallklare Azure-Gewässer zu tauchen, die Sie in ihre Umarmung zu werfen scheinen.

Dieses Projekt bietet luxuriöse voll möblierte Apartments mit 1-3 Schlafzimmern, von denen aus Sie einen atemberaubenden Blick auf den gepflegten Golfplatz und den glitzernden Strand genießen können. Hier finden Sie alles, was Sie für einen kompletten Urlaub benötigen: von aktiven Wasseraktivitäten bis zu ruhigen Spaziergängen entlang eines abgelegenen Strandes. Jeden Tag verwandelt sich hier in einen Urlaub - genießen Sie verschiedene Aktivitäten oder einfach entspannen umgeben von natürlicher Schönheit.

Eine große und schön gestaltete 1,7 km lange Brücke verbindet die Insel mit der Stadt und bietet einen einfachen Zugang zu den besten Vorteilen der Zivilisation und lässt das Rauschen der Metropole. Dies ist ein idealer Ort für häufige und spontane Wochenendausflüge. Sie können leicht zwischen der Stadt und Ihrem neuen Zuhause zu bewegen, genießen Sie die malerische Aussicht auf dem Weg.

Die Gemeinde auf der Insel Sobha Siniya ist ein Ort, an dem der Luxus Entspannung trifft. Sie werden eine einzigartige Gelegenheit haben, Teil eines aktiven Lebens zu sein, wo Freundschaften auf dem grünen Golfplatz oder an gemeinsamen Wochenenden am Meer gestärkt werden.

Jeder Tag bringt Ihnen neue unvergessliche Emotionen und Eindrücke, die in Ihrem Herzen für ein Leben bleiben.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Teil dieses unglaublichen Ortes zu sein, wo jeden Morgen mit der Umarmung des Meeres und der ruhigen Flüster des Windes beginnt. Für Sie stehen verschiedene Wassersportarten zur Verfügung: vom Schnorcheln bis hin zum Kitesurfen, das Ihnen ein Angebot an Adrenalin und neuen Eindrücken bringt.

Parks mit Parks

Verschiedene Arten von Wassersport

Schwimmbad

Kinderspielplatz

Dachgarten

Sauberer Strand

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Die Insel steht als eines der wertvollen Naturschätze der VAE, die erforscht werden soll. Die Insel verbindet nahtlos die ruhigen Klänge und die ruhige Aussicht auf den Arabischen Golf und erinnert an die unberührte Schönheit der Natur. Genießen Sie nahtlose Verbindungen, mit großen Hubs nur eine kurze Autofahrt entfernt.