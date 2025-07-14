  1. Realting.com
Wohnkomplex Bloom Living Granada

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
$402,942
17
Letzte Aktualisierung: 07.06.24

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Abu Dhabi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Über den Komplex

Elegante Wohnungen im neuen Bloom Living Granada -Projekt in Abu Dhabi! Ein tolles Projekt zum Leben mit einer Familie! Für Liebhaber von Spaziergängen und Natur! Schöner Panoramablick! Instrom ohne % nach der Übertragung von Schlüssel! Dank der Finanzierung und Entwicklung von Abu Dhabi wird ein guter Immobilienkosten an diesem Ort erwartet!
Die Frist beträgt 4 Quadratmeter. 2026
- Die Kosten für 2 Schlafzimmer beginnen bei 40.2942 US -Dollar
Komfort: Clubhaus, öffentliche Zentren, Kinderspielplätze, Pools, Grillplätze, Fitnesssäle, Loungezonen und Cafés. Der Komplex ist von grünen Zonen zum Gehen umgeben
Ort:
Bloom Living Granada befindet sich in der Nähe von Infrastrukturobjekten:
- Yas Mall - 21 km - Schule - 1,5 km - Big Moschee Sheikh Zayd - 20 km - Flughafen - 3 km - Sea - 9 km
Wir werden auf Anfrage kostenlose Wohnungen anbieten! Wir werden Ihnen alles über den Kauf von Immobilien in den VAE erzählen. Schreiben oder rufen Sie uns an, wir werden alle Fragen beantworten, an denen Sie interessiert sind!

Standort auf der Karte

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

