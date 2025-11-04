Wohnung in einem Neubau Senfoni Etiler

Senfoni Etiler ist ein luxuriöses Wohnprojekt im renommierten Stadtteil Etiler im Bezirk Beşiktaş. Das Projekt verbindet moderne Architektur, elegante Gestaltung und großzügige Grünflächen mit einer hervorragenden Lage in der Nähe der besten internationalen Schulen, exklusiven Einkaufszentren und bedeutenden Geschäftsviertel Istanbuls.
Senfoni Etiler bietet hochwertige Wohnungen mit erstklassiger Ausstattung, umfassenden Freizeit- und Wellnesseinrichtungen, einem 24/7-Sicherheitskonzept sowie ausgezeichnetem Investitionspotenzial. Dank seiner Lage in einem der exklusivsten Wohnviertel Istanbuls eignet sich das Projekt sowohl für anspruchsvolles Wohnen als auch als langfristige Kapitalanlage.
Vorteile von Senfoni Etiler
Prestigeträchtige Lage in Etiler, im Herzen von Beşiktaş.
Zeitgenössische Architektur, umgeben von großzügigen und gepflegten Gartenanlagen.
Geräumige Wohnungen, ideal für Familien und Berufstätige.
Rund um die Uhr überwachte Sicherheitsanlage mit modernem Zugangskontrollsystem.
Private Tiefgarage mit intelligentem Parkmanagement.
Umfangreiche Wellness- und Freizeiteinrichtungen, darunter Fitnessstudio, Sauna und Kinderbereiche.
In unmittelbarer Nähe zu den exklusiven Einkaufszentren Zorlu Center und Akmerkez.
Nahe der Boğaziçi-Universität sowie renommierter internationaler Schulen.
Hervorragende Verkehrsanbindung an die Metro sowie die Hauptverkehrsstraßen E5 und TEM.
Hohes langfristiges Wertsteigerungs- und Investitionspotenzial in einer der begehrtesten Wohnlagen Istanbuls.