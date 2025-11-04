  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Besiktas
  4. Wohnung in einem Neubau Senfoni Etiler

Wohnung in einem Neubau Senfoni Etiler

Besiktas, Türkei
Preis auf Anfrage
;
14
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38246
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 19.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Besiktas

Über den Komplex

Senfoni Etiler ist ein luxuriöses Wohnprojekt im renommierten Stadtteil Etiler im Bezirk Beşiktaş. Das Projekt verbindet moderne Architektur, elegante Gestaltung und großzügige Grünflächen mit einer hervorragenden Lage in der Nähe der besten internationalen Schulen, exklusiven Einkaufszentren und bedeutenden Geschäftsviertel Istanbuls.

Senfoni Etiler bietet hochwertige Wohnungen mit erstklassiger Ausstattung, umfassenden Freizeit- und Wellnesseinrichtungen, einem 24/7-Sicherheitskonzept sowie ausgezeichnetem Investitionspotenzial. Dank seiner Lage in einem der exklusivsten Wohnviertel Istanbuls eignet sich das Projekt sowohl für anspruchsvolles Wohnen als auch als langfristige Kapitalanlage.

Vorteile von Senfoni Etiler

  1. Prestigeträchtige Lage in Etiler, im Herzen von Beşiktaş.

  2. Zeitgenössische Architektur, umgeben von großzügigen und gepflegten Gartenanlagen.

  3. Geräumige Wohnungen, ideal für Familien und Berufstätige.

  4. Rund um die Uhr überwachte Sicherheitsanlage mit modernem Zugangskontrollsystem.

  5. Private Tiefgarage mit intelligentem Parkmanagement.

  6. Umfangreiche Wellness- und Freizeiteinrichtungen, darunter Fitnessstudio, Sauna und Kinderbereiche.

  7. In unmittelbarer Nähe zu den exklusiven Einkaufszentren Zorlu Center und Akmerkez.

  8. Nahe der Boğaziçi-Universität sowie renommierter internationaler Schulen.

  9. Hervorragende Verkehrsanbindung an die Metro sowie die Hauptverkehrsstraßen E5 und TEM.

  10. Hohes langfristiges Wertsteigerungs- und Investitionspotenzial in einer der begehrtesten Wohnlagen Istanbuls.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Besiktas, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a spa area near a highway, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$841,025
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Besiktas, Türkei
von
$3,70M
Wohnanlage
Esenyurt, Türkei
von
$145,000
Wohnanlage Möblierte Maisonette-Wohnung (2+1 Zimmer) im Wohnkomplex The Maris Premiere.
Alanya, Türkei
von
$186,215
Wohnanlage Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Erdemli, Türkei
von
$51,286
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Senfoni Etiler
Besiktas, Türkei
Preis auf Anfrage
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Sariyer, Türkei
von
$467,574
Wir bieten Apartments mit Balkon und Blick auf den Wald von Belgrad.Die Residenz verfügt über angelegte Gärten, Innen- und Außenpools, Kinderspielplätze, Zierteiche, einen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit, eine Sauna und ein Türkisches Bad, ein Pilates-Studio, einen Konferenzraum, einen…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Çeşme, Türkei
von
$2,04M
Das Projekt besteht aus 77 unabhängigen komfortablen Villen und 45 Wohnungen mit verschiedenen Layouts.Jede Villa verfügt über einen Pool von 35 m2 und einen Garten.Das Projekt umfasst:ParkSportanlagenGrünflächenFitnessstudioFreibadClubVeranstaltungsortSitzplätzeKinderspielplatzJoggen und Wa…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Özak Göktürk Doa
Wohngebäude Özak Göktürk Doa
Wohngebäude Özak Göktürk Doa
Wohngebäude Özak Göktürk Doa
Wohngebäude Özak Göktürk Doa
Alle anzeigen Wohngebäude Özak Göktürk Doa
Wohngebäude Özak Göktürk Doa
Eyupsultan, Türkei
Preis auf Anfrage
Özak Göktürk Doa ist ein exklusives Boutique-Wohnprojekt im Stadtteil Göktürk im Bezirk Eyüpsultan. Umgeben von Natur wurde das Projekt für Menschen entwickelt, die Wert auf Privatsphäre, Komfort und eine hohe Lebensqualität legen. Mit nur 67 exklusiven Wohneinheiten bietet dieses Wohnkonzep…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen