Wohnkomplex Turkish citizenship by investment!

Wir präsentieren Ihnen unsere neue Anlage im Stadtteil Maltape.

Wohnungspaket für türkische Staatsbürgerschaft:

Zwei Wohnungen: 1+1 und 1+1 für 435.00 USU

Zwei Wohnungen: 2+1 und 1+1 für 485.00 USU

Auf Anfrage senden wir ein Video unserer Kunden, die Wohnungen in diesem Komplex kaufen, mit unserem Unternehmen für die türkische Staatsbürgerschaft (wir behandeln die gesamte Transaktion)!

Der Wohnkomplex besteht aus zwei Blöcken, mit Wohnungen zum Verkauf von 1+1 und 2+1.

Die Anlage befindet sich in Maltepe (12 Gehminuten von der Promenade, 3 Gehminuten vom Bahnhof Cevizli Marmaray, 13 Gehminuten vom U-Bahnhof Esenkent (M4, verbunden mit dem Flughafen Sabiha Gokcen) entfernt).

Geschäfte, Cafés und Restaurants, Universitäten, Schulen und Krankenhäuser sind in der Nähe.

Infrastruktur:

Freibad

Poolbar

Sauna

Türkisch Hamam

Gymnasium

Gärten und Wanderwege

Kinderspielplatz

Sozialgebiete

Konferenzraum

Spielzimmer

Billardzimmer

Kino

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail.