  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Maltepe
  4. Wohnkomplex Turkish citizenship by investment!

Wohnkomplex Turkish citizenship by investment!

Maltepe, Türkei
von
$460,000
BTC
5.4716084
ETH
286.7903910
USDT
454 794.8726822
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
12
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36540
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Maltepe
  • Metro
    Maltepe (~ 500 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Wir präsentieren Ihnen unsere neue Anlage im Stadtteil Maltape.

Wohnungspaket für türkische Staatsbürgerschaft:

  • Zwei Wohnungen: 1+1 und 1+1 für 435.00 USU
  • Zwei Wohnungen: 2+1 und 1+1 für 485.00 USU

Auf Anfrage senden wir ein Video unserer Kunden, die Wohnungen in diesem Komplex kaufen, mit unserem Unternehmen für die türkische Staatsbürgerschaft (wir behandeln die gesamte Transaktion)!

Der Wohnkomplex besteht aus zwei Blöcken, mit Wohnungen zum Verkauf von 1+1 und 2+1.

Die Anlage befindet sich in Maltepe (12 Gehminuten von der Promenade, 3 Gehminuten vom Bahnhof Cevizli Marmaray, 13 Gehminuten vom U-Bahnhof Esenkent (M4, verbunden mit dem Flughafen Sabiha Gokcen) entfernt).

Geschäfte, Cafés und Restaurants, Universitäten, Schulen und Krankenhäuser sind in der Nähe.

Infrastruktur:

  • Freibad
  • Poolbar
  • Sauna
  • Türkisch Hamam
  • Gymnasium
  • Gärten und Wanderwege
  • Kinderspielplatz
  • Sozialgebiete
  • Konferenzraum
  • Spielzimmer
  • Billardzimmer
  • Kino

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail.

Standort auf der Karte

Maltepe, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage White Sail Residence
Mahmutlar, Türkei
von
$61,833
Wohnviertel Crystal Nova 1+1 Apartment in Oba, Alanya
Oba, Türkei
von
$147,347
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Çeşme, Türkei
von
$812,343
Wohnviertel Alanya Gold City Apartments
Kargıcak, Türkei
von
$137,737
Wohnanlage Akbuk Sea View Complex
Akbuk, Türkei
von
$125,355
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Turkish citizenship by investment!
Maltepe, Türkei
von
$460,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Modern residential complex in the center of Alanya
Wohnviertel Modern residential complex in the center of Alanya
Wohnviertel Modern residential complex in the center of Alanya
Wohnviertel Modern residential complex in the center of Alanya
Wohnviertel Modern residential complex in the center of Alanya
Alle anzeigen Wohnviertel Modern residential complex in the center of Alanya
Wohnviertel Modern residential complex in the center of Alanya
Alanya, Türkei
von
$191,657
Dieser Komplex mit Landschaftsfläche befindet sich im Zentrum von Alanya auf einem Grundstück von 1072 m2. Der Innenraum des Viertels ist unter Berücksichtigung der Notwendigkeit von Frieden und Ruhe zukünftiger Bewohner ausgestattet, und eine vollwertige Infrastruktur wird den Bewohnern ihr…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in the River View Cikcilli complex for residence permit.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in the River View Cikcilli complex for residence permit.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in the River View Cikcilli complex for residence permit.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in the River View Cikcilli complex for residence permit.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in the River View Cikcilli complex for residence permit.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in the River View Cikcilli complex for residence permit.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in the River View Cikcilli complex for residence permit.
Alanya, Türkei
von
$138,134
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Geeignet für eine Aufenthaltsgenehmigung - in Tapu können wir 200.000 USD angeben.Möblierte Wohnung mit zwei Schlafzimmern (2 + 1) 110 m2, im River View Cikcilli Komplex.Layout:Wohnküche2 Schlafzimmer2 Badezimmer2 BalkoneSüd- und NordseiteWohnanlage mit eigener Infrastruktur, in der entwicke…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$320,442
Der stilvolle und durchdachte Premium-Komplex wird für diejenigen geschaffen, die Luxus schätzen und zum regulären Leben verwendet werden.Das Projekt umfasst:tropischer Garten mit RasenGrillplätzePanorama SchwimmbadPanoramablick auf das Meer und die BergeAbschluss - Mai 2025.Lage und Infrast…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen