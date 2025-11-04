Wohnung in einem Neubau Antalya Altıntaş

Antalya / Altıntaş – Modernes Wohnen, Lieferungsbereit

Unser laufendes Wohnprojekt ist für die Lieferung im Mai 2026 vorgesehen.

Das Projekt besteht aus 432 Wohnungen mit einer breiten Palette von Layouts von 1+1 bis 5+1, entworfen, um verschiedene Lebens- und Investitionsbedürfnisse zu erfüllen.

Flexibler Zahlungsplan verfügbar:

• 50% Anzahlung

• 50% zahlbar über 12 Monate

Altıntaş zeichnet sich durch moderne Architektur, hochwertige Baustandards und durchdachte Wohnräume aus und bietet eine ideale Gelegenheit für Wohnen und Investitionen.

Für detaillierte Informationen, Grundrisse und eine professionelle Präsentation, bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.