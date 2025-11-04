  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Aksu
  Wohnung in einem Neubau Antalya Altıntaş

Wohnung in einem Neubau Antalya Altıntaş

Aksu, Türkei
Preis auf Anfrage
11
ID: 33256
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.02.26

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Aksu

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Über den Komplex

English English

Antalya / Altıntaş – Modernes Wohnen, Lieferungsbereit

Unser laufendes Wohnprojekt ist für die Lieferung im Mai 2026 vorgesehen.

Das Projekt besteht aus 432 Wohnungen mit einer breiten Palette von Layouts von 1+1 bis 5+1, entworfen, um verschiedene Lebens- und Investitionsbedürfnisse zu erfüllen.

Flexibler Zahlungsplan verfügbar:
• 50% Anzahlung
• 50% zahlbar über 12 Monate

Altıntaş zeichnet sich durch moderne Architektur, hochwertige Baustandards und durchdachte Wohnräume aus und bietet eine ideale Gelegenheit für Wohnen und Investitionen.

Für detaillierte Informationen, Grundrisse und eine professionelle Präsentation, bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Standort auf der Karte

Aksu, Türkei
