Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Panoramablick im Terra Manzara Projekt in Antalya

  2. Türkei
  3. Kepez
  Wohnungen mit Panoramablick im Terra Manzara Projekt in Antalya

Wohnungen mit Panoramablick im Terra Manzara Projekt in Antalya

Kepez, Türkei
$636,729
ID: 33188
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.01.26

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Kepez

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2023
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    9

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen an der Straße mit Einkaufszentren und Cafés in Antalya, Kepez

Die Luxuswohnungen befinden sich in Kepez, Gülveren Nachbarschaft. Die Region ist mit ihren städtischen Transformationsprojekten schnell gewachsen und hat Investoren und Käufer angezogen. Es ist zu einem Zentrum der Anziehungskraft geworden, dank seiner hohen Investitionsmöglichkeiten und günstigen Preise. Diese Region wird wegen ihrer Nähe zum Stadtzentrum, zu sozialen Einrichtungen und zum Meer bevorzugt.

Die Wohnungen befinden sich in fußläufiger Entfernung zu Märkten, Einkaufszentren, Krankenhäusern und Banken, 3 km vom Erasta-Einkaufszentrum, 3,8 km vom Özdilek-Einkaufszentrum, 4 km vom Busbahnhof Antalya und dem 5M-Migros-Einkaufszentrum, 4,5 km von den Konyaaltı-Stränden, 6 km vom MarkAntalya-Einkaufszentrum, 7 km vom Stadtzentrum Antalyas und 17 km vom Flughafen Antalya entfernt.

In dem 5-Block-Projekt gibt es 33 Geschäftslokale und insgesamt 359 Wohnungen mit Optionen von 1+1 bis 4+1. Die Grundstücksfläche beträgt 18.003 m². Die 1+1-Wohnungen und die 2+1-, 3+1- und 4+1-Wohnungen verfügen über unterschiedliche Luxusausstattungen.

In dem Block, in dem sich die 2+1, 3+1 und 4+1 Wohnungen befinden, gibt es Hallen- und Freibäder, ein Kinderbecken, einen Fitnessraum, einen Pilates-Saal, eine Sauna, einen Kinderclub, überdachte Parkplätze, Cafés, ein 24/7-Sicherheitssystem, Spazierwege und einen Hausmeister. Darüber hinaus haben viele Wohnungen in der Anlage Meer- und Stadtblick.

Die 2-Schlafzimmer-Wohnungen verfügen über ein Wohnzimmer, eine offene Küche, ein Badezimmer, ein eigenes Badezimmer, ein Ankleidezimmer und einen Balkon. Die 3-Zimmer-Wohnungen verfügen über ein Wohnzimmer, eine separate Küche, ein Badezimmer, ein eigenes Badezimmer, ein Ankleidezimmer und einen Balkon.

Die Wohnungen zum Verkauf in Antalya sind mit Stahltüren, Einbauküchen, Smart-Home-Systemen, Klimaanlagen in allen Räumen, Kombikessel, Fußbodenheizung, Mikrowellenherd, LED-Beleuchtung, Garderobe, zentraler Satellitenanlage, Internet und Duschkabine ausgestattet.


AYT-01005

Kepez, Türkei
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Panoramablick im Terra Manzara Projekt in Antalya
Kepez, Türkei
von
$636,729
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen