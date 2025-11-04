  1. Realting.com
  Türkei
  Alanya
  Wohnkomplex Penthouse 3+1 LUXUS im Yekta Trade Centre Komplex.

Wohnkomplex Penthouse 3+1 LUXUS im Yekta Trade Centre Komplex.

Mahmutlar, Türkei
von
$306,929
6
ID: 32889
Letzte Aktualisierung: 19.11.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Mahmutlar

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Wohnungsfotos auf Anfrage!
Drei-Zimmer-Penthouse (3+1), 150 m², im Yekta Trade Centre zu verkaufen.

  • Möbliert und ausgestattet.
  • Individuelle Heizung.

Ihre Sommerresidenz liegt nur 10 Gehminuten vom Mittelmeer entfernt, und dennoch sind alle Annehmlichkeiten der Stadt bequem erreichbar: Cafés, Supermärkte, Banken, eine Bäckerei, Spielplätze und Dienstleistungszentren befinden sich in den unteren Etagen des Wohnkomplexes.

Die Wohnungen mit durchdachten Grundrissen, hohen Decken und Panoramafenstern vermitteln ein Gefühl von Weite und Freiheit!

Fertigstellung: 2022

Ausstattung der Anlage:

  • Grünanlage
  • Großer Außenpool mit Rutschen und Liegestühlen
  • Kinderbecken
  • Grillplatz
  • Freizeitbereich mit Sonnenschutz
  • Toiletten und Duschen
  • Aufzüge und Rolltreppen für barrierefreien Zugang
  • Parkhaus
  • Parkplatz im Freien

Wellnessbereich:

  • Türkisches Bad (Hamam)
  • Römisches Dampfbad
  • Finnische Sauna
  • Massageräume
  • Beheizter Innenpool
  • Salzbad
  • Tropendusche
  • Ruheraum

Freizeitbereich:

  • Tischtennis
  • Billard
  • Kinderspielplatz
  • Büro
  • Computerraum

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.

Standort auf der Karte

Mahmutlar, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

