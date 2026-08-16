Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Muğla
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Mugla, Türkei

;
Bodrum
6
Fethiye
72
Milas
48
Marmaris
5
Zeig mehr
43 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
Villa 6 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Eine Villa, in der Raum, Qualität und Privatsphäre perfekt harmonieren Diese großzügige, …
$600,248
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
INEST HOMES
Sprachen
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Herrenhaus 10 zimmer in Bodrum, Türkei
Herrenhaus 10 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 5 000 m²
Etagenzahl 3
Villa zu kaufen ULTRA-LUXURY MANSION Bodrum Türkei Maklerprovisionsfrei für Käufer Beschr…
$15,02M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ISB Global Immobilien
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
🏡 Villa in Uzumlu, Fethiye Nur 15 Minuten vom Meer entfernt, ruhige, erhöhte Lage, umgebe…
$1,000,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
INEST HOMES
Sprachen
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
It Is RealtyIt Is Realty
Villa 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Etagenzahl 3
On an area of ​​10,700 m² there are 12 unique villas, each with an area of ​​about 600 m2.Ov…
$4,00M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 271 m²
In der malerischen Gegend von Gumusluk, Bodrum, bieten diese freistehenden Villen eine perfe…
$1,34M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 142 m²
Nature-Infused Detached Villas in Kucukbuk, Bodrum eingebettet zwischen den Golturkbuku und …
$714,500
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Villa 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Vorteile des Projekts:Privater Pool Privater Strand Meerblick Gemeinsame Pools mit Wasserrut…
$730,519
Eine Anfrage stellen
Haus 2 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 2 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Seaside Residences mit Smart Home Systems in Gumusluk bietet Bodrum Gumusluk ein einzigartig…
$665,466
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Luxuriöse Villen mit privatem Pool und atemberaubender Aussicht in der Nähe des Ufers in Bod…
$1,04M
Eine Anfrage stellen
Haus 6 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 6 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 407 m²
Diese Luxusvillen sind in der prestigeträchtigen Gegend von Yalıkavak, Bodrum, eingebettet u…
$2,31M
Eine Anfrage stellen
Haus in Bodrum, Türkei
Haus
Bodrum, Türkei
Fläche 305 m²
Luxuriöse Investitionsvillen mit Smart Home Systems, Seafront Living in Bodrum Gumusluk In d…
$3,33M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
Luxury 3+1 villas in a protected area of ​​the Bodrum PeninsulaIn the heart of the picturesq…
$900,000
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
The villa in the FABAY residential complex in Adabuku Bay is one of the best options for liv…
$775,890
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Haus 2 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 2 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Investitionsmöglichkeit: Sea-View-Eigenschaften mit Smart Home Systems in Bodrum Gumusluk In…
$1,23M
Eine Anfrage stellen
Haus 2 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 2 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Entdecken Sie eine Vielzahl moderner Villen im Herzen von Bodrum, inspiriert vom traditionel…
$543,928
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Moderne Villen mit Smart Home Technology in Dorttepe, Milas Im charmanten Viertel Dorttepe v…
$1,01M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Villas in Prestigious Project with Private Beach in Bodrum Adabuku Adabuku bietet fasziniere…
$679,476
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Leben am Wasser ist ein Traum, der Wirklichkeit werden kann.Im Zentrum von Fethiye, nur 150 …
$550,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
INEST HOMES
Sprachen
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 5 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 368 m²
Diese exklusiven Villen befinden sich im begehrten Ortakent Bereich von Bodrum und bieten ei…
$1,62M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Bodrum Villas: Luxusleben mit Smart Home Systems in Gulluk Begeben Sie sich auf Ihre Reise z…
$650,288
Eine Anfrage stellen
Haus 1 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 1 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Luxury Seafront Properties with Private Beach Access in Yalıkavak Bodrum Beach-front Eigensc…
$686,480
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 2/4
Symphonie von Natur und Moderne: Ihr zweistöckiges Paradies in FethiyeStellen Sie sich einen…
$571,996
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
INEST HOMES
Sprachen
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 4 Schlafzimmer in Ölüdeniz, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Ölüdeniz, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 310 m²
Fethiye, bekannt für sein warmes mediterranes Klima, üppige fruchtbare Länder und atemberaub…
$1,36M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Diese exklusiven Villen befinden sich im renommierten Stadtteil Turkbuku von Bodrum, einer R…
$2,21M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
Villa 5 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Diese neue Premium-Villa in einer der malerischsten Gegenden von Fethiye bietet die perfekte…
$500,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
INEST HOMES
Sprachen
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Doppelhaus 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Stockwerk 31/3
Jalykawak, DermilDuplex 175m 2Boutique-Residenz von 16 Villen und Ferienwohnungen13 Badezimm…
$600,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 265 m²
Stylish Detached Villas mit Citizenship Opportunity in Bodrum Turkbuku Turkbuku, auch bekann…
$1,34M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Smart Homes Umgeben von Natur in Bodrum Adabuku Im schnell wachsenden Bereich von Adabuku, B…
$565,062
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 306 m²
Diese atemberaubenden Villen mit privaten Pools, mit atemberaubendem Blick auf die Natur und…
$1,98M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Luxusinvestition: Freistehende Häuser mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer in Bo…
$1,63M
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Mugla

villen
mansions
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in Mugla, Türkei

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen