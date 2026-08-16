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Berghütte kaufen in Mugla, Türkei

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Bodrum
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Milas
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Marmaris
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49 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
Villa 6 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Eine Villa, in der Raum, Qualität und Privatsphäre perfekt harmonieren Diese großzügige, …
$600,248
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Herrenhaus 10 zimmer in Bodrum, Türkei
Herrenhaus 10 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 5 000 m²
Etagenzahl 3
Villa zu kaufen ULTRA-LUXURY MANSION Bodrum Türkei Maklerprovisionsfrei für Käufer Beschr…
$15,02M
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Haus 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Haus 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse Strandvilla direkt am Meer mit privatem Steg auf der Ritterinsel in Fethiye Die St…
$2,55M
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Villa 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
5-Schlafzimmer-Luxusvilla mit Meerblick und Endlospool in Fethiye, Türkei Das Projekt befind…
$1,15M
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
🏡 Villa in Uzumlu, Fethiye Nur 15 Minuten vom Meer entfernt, ruhige, erhöhte Lage, umgebe…
$1,000,000
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Villa 4 zimmer in Milas, Türkei
Villa 4 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit Gärten inmitten der Natur in Muğla Milas Freistehende Villen befinde…
$360,902
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Villa 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Etagenzahl 3
On an area of ​​10,700 m² there are 12 unique villas, each with an area of ​​about 600 m2.Ov…
$4,00M
MwSt.
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Villa 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Häuser mit Steinverkleidung in Bodrum Kadıkalesi in einer ruhigen Umgebung Die …
$565,645
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Luxusimmobilien mit privaten Pools in zentraler Lage in Muğla Fethiye Ölüdeniz Fethiye ist e…
$670,908
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 254 m²
Stockwerk 1/3
Möblierte gut ausgestattete Villen in Fethiye Ölüdeniz Fethiye ist wegen seiner weltberühmte…
$805,074
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Villa 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit Garten und privatem Pool in Ölüdeniz Fethiye Die Villa befindet sich …
$544,824
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Doppelhaus 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/3
4-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung in einer Wohnanlage im Zentrum von Fethiye Fethiye ist ein…
$218,605
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Haus 8 zimmer in Fethiye, Türkei
Haus 8 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 274 m²
Etagenzahl 2
Investitionsobjekt im Herzen der Natur in Kayaköy, Fethiye Kayaköy ist eine ruhige Wohngegen…
$2,61M
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit großem Garten und intelligenter Haustechnik in Fethiye Fethiye ist se…
$1,34M
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Villa 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
Luxury 3+1 villas in a protected area of ​​the Bodrum PeninsulaIn the heart of the picturesq…
$900,000
MwSt.
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Freistehende Villen mit 4 Schlafzimmern in der Nähe von Annehmlichkeiten in Fethiye Akarca D…
$1,08M
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 303 m²
Etagenzahl 2
Villen mit großzügigen Grundstücken und privaten Pools im ruhigen Gümüşlük, Bodrum Diese mod…
$901,099
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Bungalow 4 zimmer in Seydikemer, Türkei
Bungalow 4 zimmer
Seydikemer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Etagenzahl 1
Geräumige 3-Schlafzimmer-Villen mit Privaten Gärten in Muğla Seydikemer ist ein Stadtteil de…
$359,746
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Doppelhaus 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 2/3
Maisonette-Wohnungen mit 3 Schlafzimmern, 500 m vom Strand entfernt in Fethiye Çalış Diese W…
$377,097
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Villen mit 3 Schlafzimmern, privatem Pool und Garten in einer bewachten Wohnanlage in Fethiy…
$512,645
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Villa 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern, Pool und Garten in Fethiye Ölüdeniz Ovacık Fethiye i…
$1,05M
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla mit 4 Schlafzimmern in Strandnähe in Fethiye Fethiye ist einer der beliebtesten B…
$1,09M
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Leben am Wasser ist ein Traum, der Wirklichkeit werden kann.Im Zentrum von Fethiye, nur 150 …
$550,000
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
Duplex-Villa mit 3 Schlafzimmern und Naturblick in Yeşilüzümlü, Fethiye Die Villa befindet s…
$314,633
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 4
Freistehende Villa in dem preisgekrönten Projekt in Fethiye Ölüdeniz Die freistehende Villa …
$801,619
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Doppelhaus 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse 3-Schlafzimmer-Wohnungen 700 m vom Meer entfernt in Fethiye Fethiye ist ein presti…
$349,335
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Doppelhaus 3 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 2/4
Symphonie von Natur und Moderne: Ihr zweistöckiges Paradies in FethiyeStellen Sie sich einen…
$571,996
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Kayaköy-Steinvillen in Fethiye mit historischem Erbe Kayaköy ist eine friedliche Siedlung im…
$1,33M
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Villa 5 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
Villa 5 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Diese neue Premium-Villa in einer der malerischsten Gegenden von Fethiye bietet die perfekte…
$500,000
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Villa 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 447 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit sozialen Einrichtungen in Fethiye Ölüdeniz Fethiye ist ein beliebter …
$1,76M
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