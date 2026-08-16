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Häuser am Meer in Mugla, Türkei

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Bodrum
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Fethiye
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Milas
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Marmaris
5
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92 immobilienobjekte total found
Herrenhaus 10 zimmer in Bodrum, Türkei
Herrenhaus 10 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 5 000 m²
Etagenzahl 3
Villa zu kaufen ULTRA-LUXURY MANSION Bodrum Türkei Maklerprovisionsfrei für Käufer Beschr…
$15,02M
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Villa 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 650 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende und möblierte Villen in fußläufiger Entfernung zu verschiedenen Annehmlichkeite…
$3,72M
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Haus 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Haus 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse Strandvilla direkt am Meer mit privatem Steg auf der Ritterinsel in Fethiye Die St…
$2,55M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 7 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 7 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
Geräumige freistehende Villen mit Meer und Naturblick in Bodrum Türkei Die Villen mit 6 Schl…
$1,85M
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Villa 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
5-Schlafzimmer-Luxusvilla mit Meerblick und Endlospool in Fethiye, Türkei Das Projekt befind…
$1,15M
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Villa 4 zimmer in Milas, Türkei
Villa 4 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Freistehende Villen in einem Projekt in natürlicher Umgebung mit Smart-Home-Systemen Güllük …
$827,068
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LDV InvestLDV Invest
Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Stockwerk 1
Panoramameerblick-Villen mit Privatpools in Gümüşlük Bodrum Gümüşlük, eine der ältesten Sied…
$1,77M
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Villa 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 480 m²
Einzigartige freistehende Villen mit Meerblick und modernen Wohnräumen Moderne Villen zum Ve…
$2,96M
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Villa 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Etagenzahl 3
On an area of ​​10,700 m² there are 12 unique villas, each with an area of ​​about 600 m2.Ov…
$4,00M
MwSt.
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
Villa mit großem Garten und privatem Pool, nur wenige Minuten vom Strand und Yachthafen entf…
$1,38M
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Villa 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 166 m²
Freistehende Steinverkleidete Villen mit Meerblick in Bodrum Die Villen zum Verkauf in Bodru…
$1,65M
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 335 m²
Villen in einer Anlage mit zahlreichen Annehmlichkeiten in Yalıkavak, Bodrum Die Villen befi…
$2,85M
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 224 m²
Freistehende Villen mit Meerblick und privaten Pools in Bodrum Yalıkavak Diese eleganten Vil…
$1,80M
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Villa 8 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 8 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 670 m²
Stockwerk 1/3
Freistehendes Haus mit intelligentem Haussystem und privatem Pool in Bodrum Türkbükü Türkbük…
$3,07M
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Moderne Villen für Investitionen in Fethiye Ölüdeniz Die Investitionsobjekte in Ölüdeniz, ei…
$807,403
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Haus 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Haus 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 305 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit intelligentem Haussystem und Meerblick in Bodrum Gümüşlük Gümüşlük b…
$3,01M
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Einfamilienhaus mit Meer und Yachthafenblick in Yalıkavak Bodrum Das zum Verkauf stehende Ei…
$2,91M
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Villa 8 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 8 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 520 m²
Etagenzahl 2
Exklusive Design-Villen mit Blick auf den Hafen in Bodrum Die Villen befinden sich in der pr…
$3,69M
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 221 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Doppelhaushälften mit Großen Nutzungsbereichen und Privaten Pools in Bodrum Tür…
$1,71M
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Villa 7 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 7 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 255 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villen mit privatem Pool und schöner Aussicht in Yahşi Bodrum Die freistehenden…
$2,25M
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 233 m²
Panoramablick auf das Meer Villen mit Privatpool in Bodrum Konacık Die freistehenden Villen …
$1,92M
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Haus 4 zimmer in Milas, Türkei
Haus 4 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Etagenzahl 2
Freistehende und halb freistehende Villen mit Intelligenten Heim Systemen und Gärten in eine…
$653,236
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Villa 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Vorteile des Projekts:Privater Pool Privater Strand Meerblick Gemeinsame Pools mit Wasserrut…
$730,519
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Villa 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Luxusvillen mit Pools in einer Anlage mit Privatstrand in Bodrum Gündoğan Gündoğan, im Nordw…
$1,41M
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Villa 7 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 7 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 501 m²
Etagenzahl 3
Bezugsfertige Häuser mit Meerblick und Marina in Yalıkavak Die freistehenden Häuser mit Meer…
$3,80M
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Villa 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Luxusvillen mit Pools in einer Anlage mit Privatstrand in Bodrum Gündoğan Gündoğan, im Nordw…
$1,76M
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Villa mit Innen und Außenpool in Faralya Fethiye Mit seiner natürlichen Schönhe…
$991,324
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Villa 7 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 7 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
Stockwerk 2/2
Freistehende Villen mit Privaten Pools und Meerblick in Bodrum Die Villen befinden sich im S…
$2,63M
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Herrenhaus 8 zimmer in Bodrum, Türkei
Herrenhaus 8 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 498 m²
Etagenzahl 1
Freistehende Villen mit Meerblick, großzügigen Gärten und Pools in Bodrum Die Villen befinde…
$2,11M
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Reihenhaus 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Reihenhaus 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Häuser mit Meerblick, privaten Pools und Gärten in Bodrum, Türkei Diese Häuser mit Panoramab…
$801,619
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Eigenschaftstypen in Mugla

villen
mansions
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