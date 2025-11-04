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Wohnung in einem Neubau Ultra-Luxusresidenzen direkt an der Ataköy Marina in Istanbul

, Türkei
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ID: 37922
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 02.06.26

Standort

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Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Tafel
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    25

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft

Über den Komplex

Ataköy Marinada Residence ist ein exklusives Ultra-Luxusprojekt direkt am Wasser im Stadtteil Bakırköy. Das Projekt befindet sich unmittelbar an der renommierten Ataköy Marina und umfasst lediglich 72 exklusive Residenzen, die vom bekannten Architekturbüro Tabanlıoğlu Mimarlık entworfen wurden. Die Wohnungen bieten einen spektakulären Panoramablick auf das Marmarameer.

Ataköy Marinada Residence vereint luxuriöses Küstenleben mit einem hohen Investitionspotenzial auf dem Premium-Immobilienmarkt Istanbuls. Das Projekt eignet sich für die türkische Staatsbürgerschaft durch Immobilieninvestitionen sowie für eine Aufenthaltserlaubnis in der Türkei.

Projektvorteile

• Direkte Lage an der Marina mit Meer- und Yachtblick
• Nur 72 exklusive Residenzen
• Architektur von Tabanlıoğlu Mimarlık
• Smart-Home-Technologie
• Hotelähnliche Premium-Services
• Hallenbad
• Private Parkplätze
• Ladestationen für Elektrofahrzeuge
• Zugang zum Wassertaxi
• 24/7 Sicherheitsdienst

Warum investieren?

Ataköy Marinada Residence zählt zu den seltenen Ultra-Luxus-Marina-Projekten in Istanbul und bietet hervorragendes Wertsteigerungspotenzial. Die exklusive Lage und die begrenzte Anzahl an Residenzen machen das Projekt besonders attraktiv für anspruchsvolle Investoren.

Standort auf der Karte

, Türkei
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