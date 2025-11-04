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Wohnung in einem Neubau Luxuswohnungen in Zeytinburnu Istanbul mit Meer- und Stadtblick

Kirmizi Sebboy Sokagi, Türkei
von
$195,000
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10
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ID: 37927
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 02.06.26

Standort

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  • Adresse
    Kirmizi Sebboy Sokagi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    10

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Über den Komplex

Ce La Vi Tower ist ein modernes Wohnprojekt im Herzen von Zeytinburnu auf der europäischen Seite Istanbuls. Das Projekt umfasst 105 hochwertige Wohnungen sowie Gewerbeeinheiten in einem modernen Turm mit beeindruckendem Blick auf das Meer und die Stadt.

Dank seiner hervorragenden Lage in der Nähe von Marmaray, Metro, E-5 und dem beliebten Küstenviertel Fişekhane bietet das Projekt eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung.

Projektmerkmale:
• Moderne Architektur
• Meer- und Stadtblick
• Wohnungstypen von 1+1 bis 3+1
• Tiefgarage
• Fitnesscenter
• 24/7 Sicherheitsdienst
• Familienfreundliche Umgebung
• Hohes Investitionspotenzial

Warum investieren?
Das Projekt bietet attraktive Mietrenditen und langfristige Wertsteigerung in einer der zentralsten Lagen Istanbuls. Geeignet für die türkische Staatsbürgerschaft durch Immobilieninvestition.

Standort auf der Karte

Kirmizi Sebboy Sokagi, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

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