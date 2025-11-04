Wohnung in einem Neubau Luxuswohnungen in Zeytinburnu Istanbul mit Meer- und Stadtblick

Ce La Vi Tower ist ein modernes Wohnprojekt im Herzen von Zeytinburnu auf der europäischen Seite Istanbuls. Das Projekt umfasst 105 hochwertige Wohnungen sowie Gewerbeeinheiten in einem modernen Turm mit beeindruckendem Blick auf das Meer und die Stadt.

Dank seiner hervorragenden Lage in der Nähe von Marmaray, Metro, E-5 und dem beliebten Küstenviertel Fişekhane bietet das Projekt eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung.

Projektmerkmale:

• Moderne Architektur

• Meer- und Stadtblick

• Wohnungstypen von 1+1 bis 3+1

• Tiefgarage

• Fitnesscenter

• 24/7 Sicherheitsdienst

• Familienfreundliche Umgebung

• Hohes Investitionspotenzial

Warum investieren?

Das Projekt bietet attraktive Mietrenditen und langfristige Wertsteigerung in einer der zentralsten Lagen Istanbuls. Geeignet für die türkische Staatsbürgerschaft durch Immobilieninvestition.