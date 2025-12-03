Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Duplexes mit Terrasse in Antalya, Türkei

Alanya
10
Muratpasa
24
Serik
12
Kemer
6
17 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 206 m²
Stockwerk 4/4
$6,11M
Doppelhaus 6 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 211 m²
Stockwerk 3/3
$9,60M
Doppelhaus 5 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 2/2
$4,25M
Sky ApartmentsSky Apartments
Doppelhaus 6 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 2/2
$5,93M
Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 2/2
$12,21M
Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/3
$12,33M
Estate Service 24Estate Service 24
Doppelhaus 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Stockwerk 4/5
$540,835
Doppelhaus 5 zimmer in Oba, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/3
$6,86M
Doppelhaus 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 340 m²
Stockwerk 2/2
$8,49M
VernaVerna
Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
Stockwerk 2/2
$7,39M
Doppelhaus 6 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 m²
Stockwerk 3
$7,21M
Doppelhaus 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 4/4
$8,43M
Doppelhaus 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 5/5
$7,85M
Doppelhaus 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 4/4
$8,72M
Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Stockwerk 4/4
$10,41M
Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
$9,30M
Doppelhaus 1 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Doppelhaus 1 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
*Alanya/ Mahmutlar* *150 MT ZUM MEER. IN DER FERNE *VOLLSTÄNDIGER MEERBLICK 4+1 250m2 Dup…
$172,421
