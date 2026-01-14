Wohnung in einem Neubau Palmetto

Charakteristisch für das Objekt: Der Entwickler bietet ein Mietprogramm von 70/30%

In dem Komplex: Boutique - befindet sich die Eigentumswohnung in unmittelbarer Nähe des Meeres. Auf den Etagen 6 befinden sich 30 Einzel- und Doppelapartments von 32 bis 68 Quadratmetern mit Blick auf das Meer oder die malerischen tropischen Hänge der Karon-Region. Für den Komfort der Bewohner bietet das Gebäude einen Concierge-Service, einen Ruhebereich auf dem Dach mit Pool, tropischem Garten und Meerblick, eine Lounge mit Blick auf den Regenwald, ein Fitnessstudio, eine elegante Lobby, 24 Stunden Sicherheit.

In den Apartments: Das Innere der Apartments hat einen asiatischen Stil mit Elementen des Minimalismus und Merkmalen der tropischen Vegetation, die die grünen Hügel in der Umgebung harmonieren. Der Projektdesigner widmete dem Design von Innenteilen, die ein Gefühl von Luxus erzeugen, große Aufmerksamkeit.

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