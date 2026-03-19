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Art House

Thailand, Phuket
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Company type
Company type
Bauherr
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2012
Auf der Plattform
Auf der Plattform
4 jahre 3 Monate
Sprachen
Sprachen
English, Русский, Français, Italiano
Webseite
Webseite
arthouse.asia/
Arbeitszeiten
Jetzt geöffnet
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Über den Entwickler

Art House ist eine Unternehmensgruppe, die seit vielen Jahren zu den größten und erfolgreichsten auf dem thailändischen Immobilienmarkt zählt.

Wir zeichnen uns durch einen unvergleichlichen Ruf für Ehrlichkeit und Integrität bei allen Transaktionen aus und halten uns an höchste professionelle Standards, Werte und Geschäftsethik.

Die Expertise unserer Fachleute unterstützt potenzielle Käufer und Investoren dabei, die optimale Immobilie für Kauf oder Kapitalanlage zu finden und Fehler sowie unnötige Ausgaben zu vermeiden. Unser Wissen basiert auf langjähriger Erfahrung und bietet Ihnen wertvolle Unterstützung beim Erreichen Ihrer Ziele.

Dienstleistungen

Baugewerbe:
Unsere Häuser kombinieren elegante Architektur, geräumiges Layout und Funktionalität.

Rechtshilfe
Fachleute, die sich auf Immobilien spezialisiert haben, haben die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen.

Neue Gebäude
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Karon, Thailand
von
$103,400
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Fläche 30–33 m²
2 Immobilienobjekte 2
Charakteristisch für das Objekt: Der Entwickler bietet ein Mietprogramm von 70/30% In dem Komplex: dieser Komplex, der die Eigenschaften des klassischen und modernen Stils kombiniert, Es wurde entwickelt, um funktionalen Komfort in seinen besten Erscheinungsformen zu bieten. Eine einzigarti…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
30.0 – 33.0
103,400 – 125,000
Bauherr
Art House
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Wohngebäude Palmetto
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Wohngebäude Palmetto
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Karon, Thailand
von
$167,419
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 6
Fläche 32–68 m²
2 Immobilienobjekte 2
Charakteristisch für das Objekt: Der Entwickler bietet ein Mietprogramm von 70/30% In dem Komplex: Boutique - befindet sich die Eigentumswohnung in unmittelbarer Nähe des Meeres. Auf den Etagen 6 befinden sich 30 Einzel- und Doppelapartments von 32 bis 68 Quadratmetern mit Blick auf das Mee…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
32.0
172,111
Wohnung 2 zimmer
68.0
239,000
Bauherr
Art House
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Wohngebäude Proud Rawai
Wohngebäude Proud Rawai
Wohngebäude Proud Rawai
Wohngebäude Proud Rawai
Wohngebäude Proud Rawai
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Wohngebäude Proud Rawai
Phuket, Thailand
von
$112,000
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Fläche 31–70 m²
3 Immobilienobjekte 3
Objektfunktion: Der Komplex wurde im Mai 2020 in Betrieb genommen. Bekannt für seine zwei besten Restaurants am Ravai Beach. Entwickler bietet Mietprogramm 70/30 % In dem Komplex: Eine moderne und stilvolle sechsstöckige Eigentumswohnung mit höchsten Qualitätsstandards, Architektur und Inn…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
30.5 – 39.3
112,000 – 162,000
Wohnung 2 zimmer
69.7
232,000
Bauherr
Art House
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Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
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Villa Fifth Element
Phuket, Thailand
von
$305,000
Jahr der Inbetriebnahme 2023
3 Immobilienobjekte 3
In dem Komplex: Das Projekt nimmt eine Landfläche von 7 629 m² (4,8 Paradies) ein. Auf diesem Gebiet gibt es 11 Luxusvillen. Auch in den 7 -Handelshäusern im Einkaufszentrum Fifth Element Plaza, 24-Stunden-Sicherheit, private Binnenstraßen, eine große Auswahl an grünen öffentlichen Bereichen…
Bauherr
Art House
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Wohngebäude Proud Residence
Wohngebäude Proud Residence
Wohngebäude Proud Residence
Wohngebäude Proud Residence
Wohngebäude Proud Residence
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Wohngebäude Proud Residence
Phuket, Thailand
von
$137,000
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Fläche 35–70 m²
3 Immobilienobjekte 3
Objekt Merkmal: Die Aufteilung der Häuser bietet einen Panoramablick auf das Meer von 75 % Apartments. Und macht das Projekt auch zu einer der besten Optionen für Investitionen in Phuket. Der Entwickler bietet ein garantiertes Einkommen 7 % für 5 Jahre oder ein Mietprogramm 60/40 % Im Komp…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
35.0
137,000
Wohnung 2 zimmer
60.5 – 70.0
201,000 – 243,000
Bauherr
Art House
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Unsere Makler in Thailand
Anna Zakurdaieva
Anna Zakurdaieva
13 immobilienobjekte
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