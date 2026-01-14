Wohnkomplex GARRYA RESIDENCES

Investitionsattraktionen auf der malerischen Insel Phuket! Exklusive Apartments und Penthäuser Garrya Residences im malerischen Viertel Bang Tao, Phuket, Thailand.
Installationen verfügbar!
Nur 100 Meter zum Strand!
Die Wohnungen strahlen eine gemütliche Atmosphäre aus, die durch reiche Texturen und erdigen Töne gekennzeichnet ist, betont von grünem Laub, organisch in das Innere eingeschrieben. Von den offenen Terrassen haben die Bewohner einen atemberaubenden Blick, der sich organisch mit der malerischen Meereslandschaft draußen verbindet. Das Projekt kombiniert natürliche organische Elemente und moderner Minimalismus, verkörpert die Verkörperung des Wellnesslebens am Strand.
Ausstattung: Die Bewohner werden in der Lage sein, eine breite Palette von Annehmlichkeiten zu genießen, darunter private Dachpools für jeden Penthouse, umfangreiche Fassadenöffnungen, die das Wohnzimmer und Esszimmer mit den Schlafzimmern verbinden, und atemberaubende Meerblick.
Ort:
- 100 m zum Strand Bang Tao;
100 m zu Fino Restaurant Bangtao Restaurant
- 150 m zum Tops dail Shop;
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.