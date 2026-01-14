  1. Realting.com
Wohnkomplex GARRYA RESIDENCES

Si Sunthon, Thailand
von
$999,703
27.01.26
$999,703
02.11.24
$993,510
;
13
ID: 22449
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.01.26

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Thalang
  • Stadt
    Si Sunthon

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Online-Tour

Über den Komplex

Русский Русский

Investitionsattraktionen auf der malerischen Insel Phuket! Exklusive Apartments und Penthäuser Garrya Residences im malerischen Viertel Bang Tao, Phuket, Thailand.
Installationen verfügbar!
Nur 100 Meter zum Strand!
Die Wohnungen strahlen eine gemütliche Atmosphäre aus, die durch reiche Texturen und erdigen Töne gekennzeichnet ist, betont von grünem Laub, organisch in das Innere eingeschrieben. Von den offenen Terrassen haben die Bewohner einen atemberaubenden Blick, der sich organisch mit der malerischen Meereslandschaft draußen verbindet. Das Projekt kombiniert natürliche organische Elemente und moderner Minimalismus, verkörpert die Verkörperung des Wellnesslebens am Strand.
Ausstattung: Die Bewohner werden in der Lage sein, eine breite Palette von Annehmlichkeiten zu genießen, darunter private Dachpools für jeden Penthouse, umfangreiche Fassadenöffnungen, die das Wohnzimmer und Esszimmer mit den Schlafzimmern verbinden, und atemberaubende Meerblick.
Ort:
- 100 m zum Strand Bang Tao;
100 m zu Fino Restaurant Bangtao Restaurant
- 150 m zum Tops dail Shop;
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Si Sunthon, Thailand

Wohnkomplex GARRYA RESIDENCES
Si Sunthon, Thailand
von
$999,703
