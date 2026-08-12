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Mehrstöckige Wohnungen in Thailand

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Provinz Phuket
3
Choeng Thale
3
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3 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 417 m²
Stockwerk 1/1
Zum Verkauf Luxus 3-Zimmer-Wohnung mit Designer-Reparaturbereich von 417 m2. Die Wohnung bef…
$1,57M
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Stockwerk 5/7
Introducing a unique community where a modern lifestyle is combined with the surrounding nat…
$1,22M
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 260 m²
Stockwerk 1/2
2 -room Luxury Appartments on the 1st line of Bangtao 260m2   ❖datat
$1,60M
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Immobilienangaben in Thailand

mit Garten
mit Terrasse
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