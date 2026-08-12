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Duplexes mit Swimmingpool in Valencianische Gemeinschaft, Spanien

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Torrevieja
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Alicante
3
Alicante
62
la Marina Baixa
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14 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Benijofar, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Benijofar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 1
Stilvolles Doppelhaus im obersten Stock mit einer sonnenbeschienenen Dachterrasse und Jacuzz…
$322,443
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 90 m²
Entdecken Sie dieses spektakuläre, frisch renovierte Duplex, das modernen Stil und Komfort i…
$227,871
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Doppelhaus 3 zimmer in Los Montesinos, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Los Montesinos, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Etagenzahl 1
Erstaunliches Doppelhaus im Obergeschoss mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Fitness…
$310,548
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DD CO DEDD CO DE
Doppelhaus 4 zimmer in Los Montesinos, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Los Montesinos, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 197 m²
Etagenzahl 1
Tolles Doppelhaus im obersten Stockwerk mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Fitnesss…
$345,181
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Entdecken Sie diese helle und gemütliche Doppelhaushälfte in einer der begehrtesten Wohngege…
$279,822
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Doppelhaus 3 zimmer in San Fulgencio, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
San Fulgencio, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Stockwerk 1
Raffiniertes Superior-Duplex mit einer weitläufigen privaten Dachterrasse, großzügiger Innen…
$351,770
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Doppelhaus in Villajoyosa, Spanien
Doppelhaus
Villajoyosa, Spanien
Fläche 215 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
$736,030
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Doppelhaus in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Doppelhaus
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Fläche 109 m²
Wir präsentieren Ihnen Montecala Gardens, Wohnungen in Gebäuden von nur 5 Häusern, mit dem B…
$532,333
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Doppelhaus 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 1
Attraktive Dachgeschoss-Maisonette mit großer Dachterrasse und Gemeinschaftspool in Premium-…
$287,102
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Doppelhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Fantastisches Strandduplex im obersten Stockwerk mit einer privaten Dachterrasse, Schwimmbäd…
$399,803
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Doppelhaus 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Luxuriöse Maisonette im Erdgeschoss mit einer großen Terrasse und einem Gemeinschaftspool in…
$352,928
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Doppelhaus 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Etagenzahl 1
Atemberaubendes Maisonette-Haus in der obersten Etage mit einer großen Dachterrasse und eine…
$376,070
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Doppelhaus 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Erdgeschoss-Maisonette-Haus mit großer Gartenterrasse und Gemeinschaftspool in einer ruhigen…
$248,207
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Doppelhaus 3 zimmer in Los Montesinos, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Los Montesinos, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Modernes Doppelhaus im Erdgeschoss mit großem Garten, Gemeinschaftspool, Fitnessstudio und S…
$275,890
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Immobilienangaben in Valencianische Gemeinschaft, Spanien

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