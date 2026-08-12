Bungalows mit Bergblick kaufen in Valencianische Gemeinschaft, Spanien

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Torrevieja
527
Alicante
1324
la Marina Baixa
71
Orihuela
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5 immobilienobjekte total found
Bungalow in Entrenaranjos, Spanien
Bungalow
Entrenaranjos, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Dieser Komplex befindet sich in der Urbanisation Entrenaranjos, in der Gemeinde Orihuela (Al…
$230,399
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Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Neuer Komplex in Finestrat, bestehend aus nur 20 Luxusimmobilien, alle mit privaten Pools un…
$355,180
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Bungalow in Entrenaranjos, Spanien
Bungalow
Entrenaranjos, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Dieser Komplex befindet sich in der Urbanisation Entrenaranjos, in der Gemeinde Orihuela (Al…
$236,858
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Bungalow in Guardamar del Segura, Spanien
Bungalow
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Das Residencial liegt 800 Meter vom Strand entfernt in Guardamar del Segura. In der Nähe von…
$426,345
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Bungalow in Torrevieja, Spanien
Bungalow
Torrevieja, Spanien
Fläche 179 m²
Diese luxuriösen 2-Zimmer-Apartments in Torrevieja an der Costa Blanca bieten eine Mischung …
$301,509
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Immobilienangaben in Valencianische Gemeinschaft, Spanien

mit Garage
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mit Meerblick
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Luxuriös
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