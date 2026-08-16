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Bungalows in San Miguel de Salinas, Spanien

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77 immobilienobjekte total found
Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Moderne, nieuw gebouwde bungalows in San Miguel de Salinas met 3 gemeenschappelijke zwembade…
$324,903
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Die Gegend befindet sich in einer der Gegenden mit der besten Aussicht, der schönsten, grüns…
$390,913
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Nieuwbouwwoningen in San Miguel de Salinas – Natuur, golf en comfort Ontdek dit nieuwe woo…
$282,839
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
NEUBAU BUNGALOWS IN SAN MIGUEL DE SALINAS Neubau einer Wohnanlage mit unabhängigen Villen…
$394,155
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 168 m²
Diese moderne Wohnanlage in San Miguel de Salinas bietet in einer privilegierten natürlichen…
$302,971
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Moderne, nieuw gebouwde bungalows in San Miguel de Salinas met 3 gemeenschappelijke zwembade…
$243,753
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk 1/2
San Miguel de Salinas ist eine kleine spanische Stadt in der Provinz Alicante. Es wird ein k…
$529,040
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Nieuwbouwwoningen in San Miguel de Salinas – Natuur, golf en comfort Ontdek dit nieuwe woon…
$286,055
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Neue Bungalows in San Miguel de Salinas – Natur, Golf und KomfortEntdecken Sie eine neue Woh…
$284,027
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Bungalow 2 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow 2 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
In der Stadt San Miguel de Salinas, in der Gegend von “La Cañada”, ist dieser exklusive Komp…
$295,896
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Bungalow 2 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow 2 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
In der Stadt San Miguel de Salinas, in der Gegend von “La Cañada”, ist dieser exklusive Komp…
$281,794
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Bungalow 2 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow 2 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Diese exklusive Wohnanlage in Alicante, im Dorf San Miguel de Salinas, bietet moderne Einzel…
$391,831
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 88 m²
Situated in the charming area of San Miguel de Salinas, this residential complex offers a va…
$224,523
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 73 m²
El Residencial liegt im Herzen von San Miguel de Salinas, in der Provinz Alicante, ist ein W…
$309,890
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Moderne, nieuw gebouwde bungalows in San Miguel de Salinas met 3 gemeenschappelijke zwembade…
$296,010
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Moderne, nieuw gebouwde bungalows in San Miguel de Salinas met 3 gemeenschappelijke zwembade…
$325,166
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Bungalow 3 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow 3 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Diese exklusive Wohnanlage in Alicante, in der Gemeinde San Miguel de Salinas, bietet modern…
$479,675
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Moderne, nieuw gebouwde bungalows in San Miguel de Salinas met 3 gemeenschappelijke zwembade…
$284,397
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Bungalow 2 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow 2 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Diese exklusive Wohnanlage in Alicante, in der Stadt San Miguel de Salinas, bietet moderne u…
$479,675
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Moderne, nieuw gebouwde bungalows in San Miguel de Salinas met 3 gemeenschappelijke zwembade…
$243,753
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Nieuwbouwwoningen in San Miguel de Salinas met 2 gemeenschappelijke zwembaden Mediterrane l…
$297,324
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 92 m²
Neue Bungalows in San Miguel de SalinasNeue Wohnanlage von Villen und Designer Bungalows in …
$487,049
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Das Hotel liegt in San Miguel de Salinas, in der Gegend von La Cañada, umgeben von einem sch…
$287,415
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 85 m²
Neue Bungalows in San Miguel de Salinas mit 2 gemeinsamen Poolsmediterraner Lebensstil umgeb…
$289,860
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Bungalow 2 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow 2 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Die Anlage befindet sich im Dorf San Miguel de Salinas, in der Zone "La Cañada", umgeben von…
$281,794
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Nieuwbouwwoningen in San Miguel de Salinas – Natuur, golf en comfort Ontdek dit nieuwe woon…
$311,087
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 73 m²
Das Hotel liegt in San Miguel de Salinas, in der Gegend von La Cañada, umgeben von einem sch…
$322,782
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Bungalow 2 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow 2 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Entdecken Sie ein neues Format des Wohnens, in dem Qualität und Komfort in einem Raum kombin…
$242,611
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 169 m²
Diese moderne Wohnanlage in San Miguel de Salinas bietet in einer privilegierten natürlichen…
$291,134
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Bungalow 2 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow 2 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Diese exklusive Wohnanlage in Alicante, in der Stadt San Miguel de Salinas, bietet moderne, …
$479,675
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