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Bungalows in Orihuela, Spanien

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67 immobilienobjekte total found
Bungalow 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Immobilien in Balcón de la Laguna Willkommen in der exklusiven Wohnanlage in Torrevieja, in…
$352,694
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Bungalow in Entrenaranjos, Spanien
Bungalow
Entrenaranjos, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 81 m²
Neue Wohnanlage von Bungalow Apartments in WISTABELLNeue Wohnanlage von Bungalows in Vistabe…
$351,966
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Bungalow in Orihuela, Spanien
Bungalow
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 93 m²
Dies ist ein luxuriöser und einzigartiger Wohnkomplex, wo Sie sich entspannen und das Leben …
$435,591
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TekceTekce
Bungalow 3 zimmer in Entrenaranjos, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Entrenaranjos, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/2
Geräumiger Bungalow in einem neuen Innenkomplex in Oriuela. Bungalow im unteren Stockwerk mi…
$254,850
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Bungalow in Orihuela, Spanien
Bungalow
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Diese Wohnanlage befindet sich im begehrten Gebiet von Playa Flamenca und bietet eine Auswah…
$488,437
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Bungalow 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Immobilien in Balcón de la Laguna Willkommen in der exklusiven Wohnanlage in Torrevieja, in…
$352,694
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Bungalow in Orihuela, Spanien
Bungalow
Orihuela, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 81 m²
Eingeschossiger Bungalow "Aguamarina" mit Meerblick. Die Gesamtbaufläche beträgt 81 m2 und d…
$349,716
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Bungalow 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Immobilien in Balcón de la Laguna Willkommen in der exklusiven Wohnanlage in Torrevieja, in…
$341,316
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Bungalow 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Bungalow 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Dieses wunderschön renovierte 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer Bungalow ist die perfekte Kombina…
$187,724
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Bungalow in Orihuela, Spanien
Bungalow
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 131 m²
Diese Wohnanlage befindet sich im begehrten Gebiet von Playa Flamenca und bietet eine Auswah…
$460,460
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Bungalow in Orihuela, Spanien
Bungalow
Orihuela, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 126 m²
Dieses neue Bauprojekt wird im Zentrum von Playa Flamenca errichtet, in der Nähe aller Arten…
$383,142
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Bungalow 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Eine tolle Gelegenheit, einen sonnigen Bungalow südlich zu kaufen, im Herzen von La Zenia, n…
$329,882
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Bungalow 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Bungalow 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Angeboten zum Verkauf Bungalow in der Wohnanlage Azahara, mit einer Fläche von 57 m2, in der…
$203,652
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Bungalow in Orihuela, Spanien
Bungalow
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Dieses neue Bauprojekt wird im Zentrum von Playa Flamenca errichtet, in der Nähe aller Arten…
$493,958
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Bungalow 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Bungalow 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Immobilien in Balcón de la Laguna Willkommen in der exklusiven Wohnanlage in Torrevieja, in…
$398,202
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Bungalow in Entrenaranjos, Spanien
Bungalow
Entrenaranjos, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
Genießen Sie die Ruhe und den Komfort des Wohnens in einem Zwei-Zimmer- und Zwei-Badezimmer-…
$353,031
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Bungalow 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Bungalow 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Immobilien in Balcón de la Laguna Willkommen in der exklusiven Wohnanlage in Torrevieja, in…
$386,825
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Bungalow in Orihuela, Spanien
Bungalow
Orihuela, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 126 m²
Dieses neue Bauprojekt wird im Zentrum von Playa Flamenca errichtet, in der Nähe aller Arten…
$378,859
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Bungalow 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Bungalow 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Immobilien in Balcón de la Laguna Willkommen in der exklusiven Wohnanlage in Torrevieja, in…
$420,957
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Bungalow in Orihuela, Spanien
Bungalow
Orihuela, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Diese Wohnanlage befindet sich im renommierten Rez. Las Filipinas und bietet eine exklusive …
$332,341
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Bungalow in Orihuela, Spanien
Bungalow
Orihuela, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 113 m²
Diese Wohnanlage befindet sich im begehrten Gebiet von Playa Flamenca und bietet eine Auswah…
$383,142
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Bungalow in Orihuela, Spanien
Bungalow
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Gelegen in La Coronelita (Torrevieja), ist es ein lichtdurchflutetes Wohnhaus, umgeben von N…
$427,814
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Bungalow in Entrenaranjos, Spanien
Bungalow
Entrenaranjos, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
NEUE BUNGALO IN WISTABELLNeue Wohnanlage von Bungalow-Wohnungen moderner Design in Vistabell…
$313,571
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Bungalow 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Bungalow 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Der charmante renovierte Bungalow in der Urbanisation der Blauen Lagune bietet einen mediter…
$226,407
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Bungalow in Orihuela, Spanien
Bungalow
Orihuela, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Gelegen in La Coronelita (Torrevieja), ist es ein lichtdurchflutetes Wohnhaus, umgeben von N…
$363,238
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Bungalow in Orihuela, Spanien
Bungalow
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 73 m²
Schlafzimmer: 3, Badezimmer: 1, Bungalows in Orihuela Costa, Alicante, Spanien
$256,459
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Bungalow 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Bungalow 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Willkommen in der exklusiven Wohnanlage in Torrevieja, in der renommierten Gegend von Los Ba…
$398,202
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Bungalow in Orihuela, Spanien
Bungalow
Orihuela, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 71 m²
In der charmanten Stadt Orihela gelegen, bietet dieser Wohnkomplex eine Vielzahl von Wohnmög…
$275,509
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Bungalow in Orihuela, Spanien
Bungalow
Orihuela, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Gelegen in La Coronelita (Torrevieja), ist es ein lichtdurchflutetes Wohnhaus, umgeben von N…
$313,653
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Bungalow in Orihuela, Spanien
Bungalow
Orihuela, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 113 m²
Diese Wohnanlage befindet sich im begehrten Gebiet von Playa Flamenca und bietet eine Auswah…
$378,859
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