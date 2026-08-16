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Bungalows in Rojales, Spanien

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86 immobilienobjekte total found
Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Situated in the charming town of Rojales, this residential complex offers a choice of 18 bun…
$375,945
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Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 86 m²
In einer der renommiertesten Wohn-Enklaven im Süden der Costa Blanca verbindet dieser exklus…
$368,199
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Bungalow 3 zimmer in Rojales, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 2/2
Im Verkauf steht ein luxuriöser Bungalow in einem hochwertigen Wohnkomplex in der Stadt Ciud…
$540,418
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Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Neubau-Bungalows zum Verkauf in Lo Marabu, Ciudad Quesada, Costa Blanca Süd Exklusi…
$359,106
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Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 114 m²
Situated in the charming Ciudad Quesada, this exclusive collection of 19 bungalows offers th…
$458,029
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Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 138 m²
Dies ist eine exklusive Wohnanlage moderner Stadthäuser mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern in …
$358,055
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow 2 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow 2 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Diese private Wohnanlage in Alicante bietet Immobilien von 74 bis 86 Quadratmetern. Die Wohn…
$350,220
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Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 108 m²
Situated in the charming Ciudad Quesada, this exclusive collection of 19 bungalows offers th…
$450,395
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Bungalow in Rojales, Spanien
Bungalow
Rojales, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Nieuwbouwappartementen in Rojales, dicht bij golfbanen en stranden Modern wonen in een groe…
$303,941
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Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Exclusief mediterraan wonen in Lo Marabú, Ciudad Quesada Toplocatie met natuur en gemak…
$396,763
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Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Exklusives mediterranes Leben in Lo Marabu, Ciudad QuesadaErstklassige Lage mit Natur und Ko…
$347,385
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Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 88 m²
Entdecken Sie eine neue Wohnanlage in Rojales, die eine Auswahl an modernen Bungalows, Stadt…
$364,871
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Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
This is an exclusive residential complex of modern townhouses with 3 bedrooms and 2 bathroom…
$365,146
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Bungalow 3 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Diese Wohnanlage in Alicante, Qyudad Quesada, bietet neue Wohnungen von 74 m2 bis 86 m2, mit…
$413,792
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Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Exclusief mediterraan wonen in Lo Marabú, Ciudad Quesada Toplocatie met natuur en gemak Ont…
$374,389
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Bungalow 2 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow 2 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in Alicante, Ciudad Quesada und bietet neue Apartments von 74…
$405,701
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Bungalow 2 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow 2 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Das Hotel liegt in Alicante, im Gebiet Ciudad Quesada, bietet diese Wohnanlage neue Wohnunge…
$346,753
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Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 86 m²
In einer der renommiertesten Wohn-Enklaven im Süden der Costa Blanca verbindet dieser exklus…
$380,025
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Bungalow in Rojales, Spanien
Bungalow
Rojales, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Nieuwbouwappartementen in Rojales, dicht bij golfbanen en stranden Modern wonen in …
$326,970
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Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Eine exklusive Wohnanlage mit modernem und funktionalem Lebensstil im Herzen von Lo Marabu, …
$341,379
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Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 86 m²
Situated in the charming Ciudad Quesada, this exclusive collection of 19 bungalows offers th…
$389,036
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Bungalow 3 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Der Komplex befindet sich in Alicante, in der Gegend von Ciudad Quesada. Dies ist eine gesch…
$386,051
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Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Dies ist eine exklusive Wohnanlage moderner Stadthäuser mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern in …
$377,460
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Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Exclusief mediterraan wonen in Lo Marabú, Ciudad Quesada Toplocatie met natuur en gemak Ont…
$397,643
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Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
In einer der renommiertesten Wohn-Enklaven im Süden der Costa Blanca verbindet dieser exklus…
$361,374
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Bungalow in Rojales, Spanien
Bungalow
Rojales, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 86 m²
Situated in the charming town of Rojales, this residential complex offers an exclusive choic…
$331,842
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Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 85 m²
Exklusive Neubauten in Lo Marabu, Ciudad QuesadaModernes Design und maximalen Komfort in med…
$410,080
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Bungalow 3 zimmer in Rojales, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 209 m²
Stockwerk 1/2
Im Verkauf steht ein luxuriöser Bungalow in einem hochwertigen Wohnkomplex in der Stadt Ciud…
$510,837
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Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 134 m²
Entdecken Sie eine neue Wohnanlage in Rojales, die eine Auswahl an modernen Bungalows, Stadt…
$517,843
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Bungalow 2 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow 2 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Diese private Wohnanlage in Alicante bietet Apartments von 74 bis 86 Quadratmetern. Die Haus…
$353,688
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