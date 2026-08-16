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Häuser mit Pool in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

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Adeje
96
Arona
31
Los Cristianos
17
San Miguel de Abona
7
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34 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 132 m²
Stadthaus zum Verkauf in der neu gebauten Elite Wohnanlage PortoNovo im Zentrum von Los Cris…
$635,626
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Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Zum Verkauf ein dreistöckiges Stadthaus in El Camison, an der Grenze zwischen den Städten Lo…
$524,829
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Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Zu verkaufen in Stadthäusern in La Finca, der ersten Phase von Aguilas del Teide. Im Erdgesc…
$305,567
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Arona, Spanien
Villa
Arona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 545 m²
Moderne Eckvilla in einer der besten Residenzen der Stadt Los Cristianos - Mesetas del Mar. …
$1,03M
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Maisonette-Wohnung zum Verkauf im El Cortijo-Komplex im Herzen von Playa de Las Americas.   …
$256,583
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Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
Zu verkaufen Ecke dreistöckiges Stadthaus mit einer Fläche von 135 m². Das Stadthaus befinde…
$465,348
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LDV InvestLDV Invest
Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Geräumiges Stadthaus zum Verkauf im Komplex Terrazas del Galeon in Adeje. Das Haus besteht …
$290,405
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Maisonette-Wohnung zum Verkauf in der Wohnanlage Colina Blanca in San Eugenio Alto. 1 Schlaf…
$160,948
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Zum Verkauf steht ein zweistöckiges Penthouse in der Anlage Un Posto Al Sol, Callao Salvaje.…
$204,100
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Separate Villa in der Wohnanlage Las Mimosas in Torviscas Alto. Im Erdgeschoss befindet sich…
$402,369
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Villa in Arona, Spanien
Villa
Arona, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 253 m²
Zum Verkauf steht eine separate Villa im Gebiet Valle San Lorenzo, Gemeinde Arona. Fläche 1 …
$688,109
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Maisonette-Wohnung im Pueblo Primavera-Komplex in Golf del Sur. In der unteren Etage befinde…
$290,405
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Villa in El Bebedero, Spanien
Villa
El Bebedero, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Zum Verkauf steht eine Luxusvilla mit herrlichem Blick auf das Meer und den Teide-Vulkan im …
$583,143
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Doppelhaus 5 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Doppelhaus 5 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Bungalow im Komplex Tegueste, San Eugenio Bajo. Wohnzimmer, 4 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, se…
$513,166
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Villa in der Gegend von El Galeon, in der Anlage La Capitana. Villa besteht aus: 4 Schlafzim…
$670,615
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Eine prächtige Maisonette in der Wohnanlage "Adeje Paradise" am Playa Paraiso - einem Gebiet…
$303,235
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 564 m²
Zum Verkauf zweistöckige Villa in der Gegend von Roque del Conde, Costa Adeje . Die Villa ve…
$874,715
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Zum Verkauf steht eine Maisonette in der malerischen Gegend von Chayofita in La Finca.Duplex…
$305,567
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Villa in Arona, Spanien
Villa
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 275 m²
Villa zum Verkauf in Los Christianos. Die Gesamtfläche beträgt 335m2, inklusive Innen- und T…
$670,615
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Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Reihenhaus zum Verkauf in Valle del Sol im El Madroñal Bereich. Im Erdgeschoss befindet sich…
$348,720
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Zu verkaufen Villa in der Elite von El Madroñal, Costa Adeje. Die Villa ist komplett renovie…
$927,198
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Zu verkaufen ist eine Villa mit einer Wohnfläche von 260 m2, eine Terrassenfläche von 400 m2…
$810,569
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Zu verkaufen Villa in La Caleta, 3 zu Fuß vom Meer und 10 Minuten vom besten Strand von Play…
$991,344
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Zum Verkauf steht eine Maisonette-Wohnung im Komplex Parque Tropical in Los Cristianos. Der …
$367,380
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 199 m²
Im Verkauf befindet sich eine angrenzende Villa im südlichen Teil der Insel Teneriffa, die 2…
$851,389
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 135 m²
Zum Verkauf steht eine schöne Villa mit einem riesigen beheizten Pool und Meerblick. Die …
$1,04M
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Zu verkaufen ist eine neue moderne Villa im Süden der Insel Teneriffa in der Stadt Callao Sa…
$670,615
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 135 m²
Zum Verkauf steht eine schöne Maisonette im Golf Resort-Komplex in der Zone Los Cristianos. …
$425,695
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Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Dreistöckiges Stadthaus in der Region El Madroñal in der Wohnanlage Oasis Fañabe. Beinhaltet…
$425,695
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Duplex zum Verkauf in Villas Fañabe an der Costa Adeje. Komplett renoviert, besteht aus eine…
$513,166
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Eigenschaftstypen in Santa Cruz de Tenerife

villen
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