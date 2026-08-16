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Häuser am Meer in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

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Adeje
96
Arona
31
Los Cristianos
17
San Miguel de Abona
7
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3 immobilienobjekte total found
Bungalow 5 zimmer in Palm Mar Arona, Spanien
Bungalow 5 zimmer
Palm Mar Arona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Schöner Bungalow zum Verkauf in der Gegend von Palm Mar, bestehend aus zwei Schlafzimmern un…
$233,576
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 3
Luxury Villa in Adeje, Caldera del Rey, for sale Luxury villa in the best area of Costa Ade…
$2,87M
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Villa 5 zimmer in Miraverde, Spanien
Villa 5 zimmer
Miraverde, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 192 m²
Etagenzahl 3
4 Schlafzimmer   VillaDiese voll möblierte Luxusvilla befindet sich in einer der besten Gege…
$781,886
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Eigenschaftstypen in Santa Cruz de Tenerife

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bungalows
reihenhäuser
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Immobilienangaben in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

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mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
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