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Häuser in San Miguel de Abona, Spanien

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7 immobilienobjekte total found
Haus 5 Schlafzimmer in San Miguel de Abona, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
San Miguel de Abona, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Casa terrera en Las Zocas. Fácil acceso se distribuye en vivienda principal de cinco dormito…
$390,706
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Villa in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Villa
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Herrliche Villa mit eigenem Pool und Garten. Das Hotel liegt an der Südküste von Teneriffa i…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus in San Miguel de Abona, Spanien
Reihenhaus
San Miguel de Abona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Zum Verkauf steht ein gemütliches Reihenhaus mit 180,25 m² Wohnfläche + 12,5 m² Garten, vert…
$340,591
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Villa in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Villa
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 426 m²
Wir freuen uns, eine einzigartige Villa zu verkaufen, umgeben von Gärten und auf der ersten …
$3,43M
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Maisonette-Wohnung im Pueblo Primavera-Komplex in Golf del Sur. In der unteren Etage befinde…
$290,405
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Reihenhaus 4 zimmer in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Der Komplex befindet sich am ersten Küstengebiet in ruhiger und schöner Lage, umgeben von Go…
$290,423
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TekceTekce
Villa 5 zimmer in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Villa 5 zimmer
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 237 m²
Villa zum Verkauf mit privatem Pool und Garten mit Blick auf das Meer und Golfplatz. Die Vil…
$909,627
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