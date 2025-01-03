  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Sagunto
  4. Wohnkomplex Castillo de Sagunto

Wohnkomplex Castillo de Sagunto

Sagunto, Spanien
Preis auf Anfrage
;
13
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33070
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Stadt
    Sagunto

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Español Español
Русский Русский

Castillo de Sagunto — eine neue städtische Wohnentwicklung der Generation
In einem der vielversprechendsten Wachstumsfelder von Sagunto vereint dieses neue Projekt zeitgenössische mediterrane Architektur mit hochwertigem urbanem Wohnen. Das unverwechselbare Fassadendesign des Gebäudes mit skulpturalen Elementen und großzügigen Terrassen spiegelt sich deutlich in den auf den Seiten 3–5 des Dossiers gezeigten Darstellungen wider.

Die Apartments verfügen über helle Innenräume, offene Küchen, große Fenster und durchdachte Wohnräume. Natürliche Materialien und moderne Oberflächen schaffen eine warme und elegante Atmosphäre, wie in der Innenansicht auf den Seiten 7–14 dargestellt.

Jede Etage wurde sorgfältig entworfen, um die Funktionalität und den wohnhaften Komfort zu optimieren, bietet geräumige Balkone, gut organisierte Layouts und Privatsphäre in allen Einheiten (Floor Pläne auf den Seiten 16-20).

Castillo de Sagunto stellt eine ideale Gelegenheit sowohl für Heimbesitzer als auch Investoren dar, die in einem sich schnell entwickelnden Bereich Qualität, Design und langfristiges Potenzial suchen.

Standort auf der Karte

Sagunto, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Estepona, Spanien
von
$836,470
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Estepona, Spanien
von
$523,867
Wohnanlage Allonbay Urban
Villajoyosa, Spanien
von
$292,421
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Rojales, Spanien
von
$368,472
Wohnviertel Euromarina Apartments
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
von
$321,327
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Castillo de Sagunto
Sagunto, Spanien
Preis auf Anfrage
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Alle anzeigen Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Denia, Spanien
von
$414,331
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen am Strand in einer privaten Anlage in Denia Alicante Diese bemerkenswerten Wohnungen in Dénia, einer Hafenstadt in der spanischen Provinz Alicante, bieten einen atemberaubenden Meerblick und direkten Zugang zum Strand. Sie liegen direkt an der herrlichen Mittelmeerküste in der Regi…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Alle anzeigen Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$480,570
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2-Schlafzimmer-Wohnungen am Strand mit Meerblick in Pilar de la Horadada Mil Palmeras an der südlichen Costa Blanca ist ein begehrtes Reiseziel an der Küste, das für seine feinen Sandstrände, das mediterrane Klima und den pulsierenden Lebensstil bekannt ist. Die Gegend bietet eine große Ausw…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Alle anzeigen Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Mijas, Spanien
von
$437,269
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Häuser mit Golfplatzblick und Energieeffizienzklasse „A“ in einer privilegierten Gegend von Mijas Diese neue Wohnanlage befindet sich in Mijas, einer der begehrtesten Gemeinden an der Costa del Sol. Die Region bietet eine vielfältige Mischung aus traditioneller spanischer Kultur, modernen An…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen