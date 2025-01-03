Wohnkomplex Castillo de Sagunto

Castillo de Sagunto — eine neue städtische Wohnentwicklung der Generation

In einem der vielversprechendsten Wachstumsfelder von Sagunto vereint dieses neue Projekt zeitgenössische mediterrane Architektur mit hochwertigem urbanem Wohnen. Das unverwechselbare Fassadendesign des Gebäudes mit skulpturalen Elementen und großzügigen Terrassen spiegelt sich deutlich in den auf den Seiten 3–5 des Dossiers gezeigten Darstellungen wider.

Die Apartments verfügen über helle Innenräume, offene Küchen, große Fenster und durchdachte Wohnräume. Natürliche Materialien und moderne Oberflächen schaffen eine warme und elegante Atmosphäre, wie in der Innenansicht auf den Seiten 7–14 dargestellt.

Jede Etage wurde sorgfältig entworfen, um die Funktionalität und den wohnhaften Komfort zu optimieren, bietet geräumige Balkone, gut organisierte Layouts und Privatsphäre in allen Einheiten (Floor Pläne auf den Seiten 16-20).

Castillo de Sagunto stellt eine ideale Gelegenheit sowohl für Heimbesitzer als auch Investoren dar, die in einem sich schnell entwickelnden Bereich Qualität, Design und langfristiges Potenzial suchen.