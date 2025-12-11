  1. Realting.com
Spanien, Valencianische Gemeinschaft
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
2024
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
English, Русский, Español
Webseite
InmoLab.club
Über die Agentur

Inmolab.club ist eine in Valencia ansässige Immobilienagentur, die sich auf Immobiliensuche, Investitionsanalyse und Full-Cycle-Unterstützung für internationale Kunden spezialisiert, die in Spanien kaufen oder investieren möchten.
Wir arbeiten mit neuen Entwicklungen, Wiederverkaufsimmobilien, Renovierungsprojekten, Anlageeinheiten und schlüsselfertigen Möglichkeiten.

Unser Ansatz kombiniert starke lokale Expertise, finanzielle Due Diligence und transparente End-to-End-Management: von der ersten Beratung und Immobilien-Betrachtung über Verhandlungen, Notarverfahren, Hypothekenhilfe, Renovierung und Post-Curchase-Management.
Wir liefern einen professionellen, sicheren und ergebnisorientierten Service.

Dienstleistungen

Schlüsseldienste:
• Immobilienkauf und Volltransaktionsunterstützung
• Immobilieninvestitionen und ROI-Analyse
• Passende Immobiliensuche
• Renovierungsmanagement und After-Sales-Unterstützung
• Beratungsleistungen für internationale Käufer

Inmolab.club. Kompetenz, Transparenz und zuverlässige Beratung bei jedem Schritt.

Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 00:22
(UTC+1:00, Europe/Madrid)
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Freier Tag
Sonntag
Freier Tag
Unsere Makler in Spanien
Aleksej Vavilin
Aleksej Vavilin
