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Villen mit Bergblick kaufen in lAlacanti, Spanien

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Alicante
16
Mutxamel
40
el Campello
13
Sant Joan dAlacant
11
2 immobilienobjekte total found
Villa 9 zimmer in Alicante, Spanien
Villa 9 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 786 m²
Stockwerk 2/2
Schlüsselfertige Luxus High-End-Villa mit großer Dachterrasse, Garten, großem Privatpool und…
$2,78M
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Villa 6 zimmer in Alicante, Spanien
Villa 6 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 132 m²
Hier ist eine Beschreibung der Villa 131,73 m², einer luxuriösen Unterkunft im Herzen Spanie…
$220,748
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Immobilienangaben in lAlacanti, Spanien

mit Garage
mit Garten
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